KBÜ’den İnsan Hakları Günü Etkinliği: Konferans ve Resim Sergisi

Karabük Üniversitesi, İnsan Hakları Günü'nde akademik konferans ve ulusal jürili resim sergisiyle insan hakları ve demokrasi bilincini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:48
KBÜ’den İnsan Hakları Günü Etkinliği: Konferans ve Resim Sergisi

KBÜ’den İnsan Hakları Günü’ne akademik ve sanatsal katkı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle şehirde insan hakları bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı. Etkinlikler, akademik tartışma ve sanat yoluyla farkındalık yaratmayı hedefledi.

Program ve proje işbirliği

Program, Karabük Valiliği himayesinde yürütülen İşte Birlik, Güçte Birlik: Kamu-STK İşbirliği Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Karabük’te Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Bilincinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Akademik bölüm: "Odadaki Fil ve İnsan Hakları"

Programın akademik bölümünde, KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından Odadaki Fil ve İnsan Hakları başlıklı konferans verildi. Konferansta insan haklarının günümüzde karşılaştığı sorunlar, küresel gelişmeler ve dijital dönüşüm ekseninde tartışıldı.

Sunumda "Odadaki Fil" metaforu, toplumların farkında olduğu ancak sıklıkla göz ardı ettiği insan hakları ihlallerini temsil eden bir kavram olarak ele alındı. Şiddet, ayrımcılık, nefret söylemi ve dezenformasyonun artan etkilerine dikkat çekildi ve Gazze’de yaşanan insani krize de değinildi. Konferansta, insan hakları mücadelesinin hem fiziksel hem de dijital alanlarda sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Sanatsal bölüm: Ulusal jürili resim sergisi

Sanatsal etkinlik kapsamında KBÜ ortaklığında, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan Kısa Süreli Açık Çağrılı Ulusal Jürili İnsan Hakları Resim Yarışması Sergisi açıldı. Sergiyle, insan hakları ve demokrasi bilincinin sanat aracılığıyla toplumsal farkındalığa dönüştürülmesi amaçlandı.

Ödüller ve sergilenen eserler

Ulusal Resim Yarışması’nda Necmettin Salih Aydınlı birincilik, Duygu Çakmak ikincilik ve Berna Gündoğdu üçüncülük ödülüne layık görüldü. Efsane Erdem ise mansiyon ödülü aldı.

Sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri arasında Asude Müberra Şereflican, Fatma Doğruoğlu, Gülşah İleri, Hasiyne Ayhan, Melek Tombul, Müfide Gül Biçen, Selcan Tunç, Sümeyye Bozkurt ve Zeynep Çelik yer aldı.

Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Serkan İlden, Prof. Dr. Selda Mant Menay, Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, Doç. Dr. Evrim Çağlayan ve Doç. Dr. Kübra Şahin Çeken görev aldı.

