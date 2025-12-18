Başkan Sandıkçı: Canik'te 26 Akıl ve Zekâ Oyunu Sınıfı açıldı

Başkan Sandıkçı: Canik'te 26 Akıl ve Zekâ Oyunu Sınıfı hizmete alındı

Eğitim seferberliğiyle bilişsel gelişime destek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitime yönelik projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 26 adet Canik Akıl ve Zekâ Oyunu Sınıfı'nın hizmete alındığını açıkladı.

Canik Belediyesi tarafından okullarda hayata geçirilen bu sınıflarda, öğrenciler akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla buluşturuluyor. Sandıkçı, sınıfların öğrenme, algılama, problem çözme ve mantık yürütme becerilerinin gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yeni sınıfların açılmaya devam ettiğini söyleyen Sandıkçı, öğrencilerin farklı oyun türleriyle tanışma imkânı bulduğunu ve sınıflarda kitaplık bölümlerinin de yer aldığını kaydetti.

Projeyi "eğitim seferberliği" olarak nitelendiren Sandıkçı, dünyaca bilinen akıl, zekâ ve strateji oyunlarının sınıflarda yer aldığını ve oyun çeşitliliğinin yeni eklemelerle artırıldığını belirtti. Sandıkçı, nitelikli eğitim anlayışıyla farkındalık oluşturan projeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Canik'te bugüne kadar 26 Akıl ve Zekâ Oyunu Sınıfı'nın öğrencilere sunulduğunu hatırlatan Sandıkçı, bu sınıflarda eğitici ve eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiğini ve öğrencilerin tarihi akıl ve strateji oyunlarıyla tanıştığı yeni sınıfların ilçedeki okullarda açılmaya devam edeceğini söyledi.

