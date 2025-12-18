Bayburt Gençlik Merkezi'nde Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Bayburt Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Bayburt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Etkinlik kapsamında hem bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgiler verildi hem de öğrencilerin katılımını sağlayan uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları

Programda öğrencilere bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Katılımcılarla yapılan karşılıklı sohbetler ve bilgilendirme oturumlarıyla farkındalık artırılmaya çalışıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Geleneksel okçuluk tanıtımı ve uygulama

Bilgilendirme faaliyetlerinin ardından öğrencilere geleneksel okçuluk tanıtıldı. Okçuluğun tarihçesi ve temel kuralları hakkında bilgi alan öğrenciler, düzenlenen uygulamalı etkinlikte ok atmanın inceliklerini deneyimleyerek öğrendi.

Etkinlik, gençlerin hem bağımlılıkla mücadele bilincini güçlendirmeyi hem de kültürel ve sportif bir aktiviteyle katılımlarını desteklemeyi amaçladı.

