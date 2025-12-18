DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,01%
ALTIN
5.941,84 0,31%
BITCOIN
3.732.148,83 -1,47%

Karakoçan'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı

Karakoçan Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans düzenlendi; ilçe Müftüsü Dülgeroğlu eğitimin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:13
Karakoçan'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı

Karakoçan'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Karakoçan Anadolu Lisesi'nde düzenlendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Karakoçan İlçe Müftülüğü tarafından Karakoçan Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu bir konferans düzenlendi.

Konuşmasında ilçe Müftüsü Dülgeroğlu, eğitimin önemine ve eğitimin ahlaki gelişime etkisine dikkat çekti.

Dülgeroğlu, konuşmasının sonunda eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

KARAKOÇAN’DA ÖĞRENCİLERE PEYGAMBERİMİZ VE ŞAHSİYET İNŞASI KONULU KONFERANS

KARAKOÇAN’DA ÖĞRENCİLERE PEYGAMBERİMİZ VE ŞAHSİYET İNŞASI KONULU KONFERANS

KARAKOÇAN’DA ÖĞRENCİLERE PEYGAMBERİMİZ VE ŞAHSİYET İNŞASI KONULU KONFERANS

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Sağlıkçılara 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri' Semineri
2
Sakarya Üniversitesi'ne 'Araştırma Üniversitesi' Statüsü Törenle Kutlandı
3
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
4
Aksa Akrilik ve TOÇEV 'Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar' ile Çocuklara Kazak Desteği
5
Germencik'te Matematiğin Doğayla Uyumu: 'The Hidden Mathematics Of Nature' E-Twinning Projesi
6
Bulanık'ta 'Benim Evim Pansiyon' ile Kaymakam Koşansu öğrencilerle yemekte buluştu
7
Altıntaş’ta 8.’nci Sınıf Akademik Başarı Toplantısı

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?