Karakoçan'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Karakoçan Anadolu Lisesi'nde düzenlendi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Karakoçan İlçe Müftülüğü tarafından Karakoçan Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu bir konferans düzenlendi.
Konuşmasında ilçe Müftüsü Dülgeroğlu, eğitimin önemine ve eğitimin ahlaki gelişime etkisine dikkat çekti.
Dülgeroğlu, konuşmasının sonunda eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
