Karakoçan'da 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Karakoçan Anadolu Lisesi'nde düzenlendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Karakoçan İlçe Müftülüğü tarafından Karakoçan Anadolu Lisesi'nde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu bir konferans düzenlendi.

Konuşmasında ilçe Müftüsü Dülgeroğlu, eğitimin önemine ve eğitimin ahlaki gelişime etkisine dikkat çekti.

Dülgeroğlu, konuşmasının sonunda eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

