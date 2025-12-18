Bayburt Gençlik Merkezi'nden Meslek Lisesine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık programı gerçekleştirildi. Programda gençlik merkezinin faaliyet alanları tanıtılarak bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Program İçeriği

Etkinlik kapsamında öğrencilere gençlik merkezinde yürütülen sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel çalışmalar hakkında detaylar aktarıldı. Ayrıca gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.

Programda, bağımlılık türleri, bağımlılığın nedenleri ve zararları üzerine bilgilendirici bir söyleşi düzenlendi; öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Farkındalık Videosu ve Kapanış

Bilgilendirme bölümünün ardından farkındalık videosu gösterimi yapıldı. Video gösterimiyle gençlerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesi amaçlandı.

Program, öğrencilerle yapılan sohbet ve sunulan ikram ile sona erdi.

