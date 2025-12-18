HKÜ ile Coursera Stratejik İş Birliği: Uluslararasılaşmada Yeni Adım

HKÜ, Coursera ile uluslararasılaşma ve dijital eğitimde güç birliği yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), dijitalleşme, uluslararasılaşma ve beceri temelli öğrenme çağının gerekliliklerine yanıt veren önemli bir adım daha atarak dünyanın önde gelen çevrim içi eğitim platformlarından Coursera ile stratejik iş birliği protokolü imzaladı.

İmza töreni ve katılımcılar

HKÜ’nün küresel eğitim vizyonunu güçlendiren protokolün imza törenine HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli ile Coursera İçerik Direktörü Marni Baker Stein ve ekibi katıldı.

Rektör Vekili'nin değerlendirmesi

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan imza töreninde şu ifadeleri kullandı: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi ve dijital öğrenme odaklı bir vizyonla ilerliyoruz. Coursera ile yaptığımız bu iş birliği, öğrencilerimizin küresel ölçekte rekabet etmelerine ve mikro yeterlilikler aracılığıyla mesleki beceriler kazanmalarını sağlayacaktır. HKÜ, mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve uluslararası eğitimde etkin bir aktör olmayı hedeflemiş bir üniversitedir. Coursera ile yapılan bu iş birliği, bu vizyonun somut bir göstergesidir"

İş birliğinin öğrencilere sağlayacağı avantajlar

HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli iş birliğini şöyle özetledi: "Coursera ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, öğrencilerimize küresel ölçekte tanınan sertifika programlarıyla donanım kazandıracak. Bu sayede öğrencilerimiz, uluslararası iş gücü piyasasında daha güçlü ve rekabetçi hale gelecek. Üniversitemiz, dijital öğrenme imkanlarını genişleterek çağın gereklerine uygun eğitim modelleri sunmaya devam edecek"

Coursera temsilcisinin görüşü

Coursera’nın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi iş birliğine ilişkin, "Yapay zeka ve yeni teknolojilerin iş dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ettiği bu önemli dönemde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sektörle ilgili, dünya çapında tanınan içerikleri ve önde gelen üniversite ve şirketlerin mikro sertifikalarını müfredata entegre ederek, bu ortaklık HKÜ öğrencilerinin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerine, işgücüne daha hazırlıklı mezun olmalarına ve geleceğe hazır Türk işgücünün gelişimini desteklemesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

Program yapısı ve stratejik hedefler

Bu iş birliği kapsamında HKÜ, Coursera platformu üzerinden küresel ölçekte tanınan mikro sertifika ve mesleki yeterlilik programlarını öğrencilerine sunacak. Programlar, lisans ve meslek yüksekokulu müfredatına entegre edilerek öğrencilerin mezuniyet öncesinde uluslararası iş dünyasında talep gören becerileri edinmelerine olanak tanıyacak.

Küresel vizyon ve sürdürülebilirlik

HKÜ’nün Coursera ile gerçekleştirdiği ortaklık, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4 (SDG 4) doğrultusunda, kapsayıcı, erişilebilir ve kaliteli yükseköğretim vizyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

HKÜ REKTÖR VEKİLİ PROF. DR. GÜL RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN, SOLDA. HKÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ ESRA DEĞERLİ (ORTADA). COURSERA'NIN ORTA DOĞU VE AFRİKA GENEL MÜDÜRÜ KAİS ZRİBİ, (SAĞDA)