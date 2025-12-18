DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

HKÜ ile Coursera Stratejik İş Birliği: Uluslararasılaşmada Yeni Adım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Coursera ile stratejik iş birliği imzaladı; öğrencilere uluslararası geçerli mikro sertifika ve mesleki beceriler sunulacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:24
HKÜ ile Coursera Stratejik İş Birliği: Uluslararasılaşmada Yeni Adım

HKÜ, Coursera ile uluslararasılaşma ve dijital eğitimde güç birliği yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), dijitalleşme, uluslararasılaşma ve beceri temelli öğrenme çağının gerekliliklerine yanıt veren önemli bir adım daha atarak dünyanın önde gelen çevrim içi eğitim platformlarından Coursera ile stratejik iş birliği protokolü imzaladı.

İmza töreni ve katılımcılar

HKÜ’nün küresel eğitim vizyonunu güçlendiren protokolün imza törenine HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli ile Coursera İçerik Direktörü Marni Baker Stein ve ekibi katıldı.

Rektör Vekili'nin değerlendirmesi

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan imza töreninde şu ifadeleri kullandı: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi ve dijital öğrenme odaklı bir vizyonla ilerliyoruz. Coursera ile yaptığımız bu iş birliği, öğrencilerimizin küresel ölçekte rekabet etmelerine ve mikro yeterlilikler aracılığıyla mesleki beceriler kazanmalarını sağlayacaktır. HKÜ, mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve uluslararası eğitimde etkin bir aktör olmayı hedeflemiş bir üniversitedir. Coursera ile yapılan bu iş birliği, bu vizyonun somut bir göstergesidir"

İş birliğinin öğrencilere sağlayacağı avantajlar

HKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Esra Değerli iş birliğini şöyle özetledi: "Coursera ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, öğrencilerimize küresel ölçekte tanınan sertifika programlarıyla donanım kazandıracak. Bu sayede öğrencilerimiz, uluslararası iş gücü piyasasında daha güçlü ve rekabetçi hale gelecek. Üniversitemiz, dijital öğrenme imkanlarını genişleterek çağın gereklerine uygun eğitim modelleri sunmaya devam edecek"

Coursera temsilcisinin görüşü

Coursera’nın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi iş birliğine ilişkin, "Yapay zeka ve yeni teknolojilerin iş dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ettiği bu önemli dönemde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sektörle ilgili, dünya çapında tanınan içerikleri ve önde gelen üniversite ve şirketlerin mikro sertifikalarını müfredata entegre ederek, bu ortaklık HKÜ öğrencilerinin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerine, işgücüne daha hazırlıklı mezun olmalarına ve geleceğe hazır Türk işgücünün gelişimini desteklemesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

Program yapısı ve stratejik hedefler

Bu iş birliği kapsamında HKÜ, Coursera platformu üzerinden küresel ölçekte tanınan mikro sertifika ve mesleki yeterlilik programlarını öğrencilerine sunacak. Programlar, lisans ve meslek yüksekokulu müfredatına entegre edilerek öğrencilerin mezuniyet öncesinde uluslararası iş dünyasında talep gören becerileri edinmelerine olanak tanıyacak.

Küresel vizyon ve sürdürülebilirlik

HKÜ’nün Coursera ile gerçekleştirdiği ortaklık, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4 (SDG 4) doğrultusunda, kapsayıcı, erişilebilir ve kaliteli yükseköğretim vizyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

HKÜ REKTÖR VEKİLİ PROF. DR. GÜL RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN, SOLDA. HKÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ...

HKÜ REKTÖR VEKİLİ PROF. DR. GÜL RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN, SOLDA. HKÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ ESRA DEĞERLİ (ORTADA). COURSERA'NIN ORTA DOĞU VE AFRİKA GENEL MÜDÜRÜ KAİS ZRİBİ, (SAĞDA)

HKÜ REKTÖR VEKİLİ PROF. DR. GÜL RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN, SOLDA. HKÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Mobil Basın Evi Öğrencilerle Buluştu: Support to Media Freedom Eğitimi
2
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 6 Bölüme FEDEK Akreditasyonu
3
BTÜ'de Yapay Zekâ Sempozyumu: "Gelişen Yapay Zekâ Değil İnsan Zekâsıdır"
4
Emet’te Lise Öğrencilerine "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" Konferansı
5
Altıntaş’ta 8.’nci Sınıf Akademik Başarı Toplantısı
6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi: Öğrenciler Sektörle Buluştu
7
Bulanık'ta 'Benim Evim Pansiyon' ile Kaymakam Koşansu öğrencilerle yemekte buluştu

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış