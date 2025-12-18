İEÜ ile Cervantes Enstitüsü'nden İzmir-İspanya eğitim köprüsü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), uluslararası iş birliklerine bir yenisini ekleyerek İspanya merkezli Cervantes Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, öğrencilere yeni eğitim fırsatları sunmayı ve iki ülkenin kültürünü buluşturacak ortak etkinlikleri hedefliyor.

Protokolün kapsamı

Protokol kapsamında akademisyenlerin ve öğrencilerin kişisel gelişimini hızlandırmak amacıyla stratejik yol haritaları belirlenecek. İspanya’daki üniversitelerle iş birliği ve diyalog artırılacak; DELE sınavlarına yönelik sertifika sayısını artırmaya yönelik ortak çalışmalar yürütülecek. Bilimsel iş birliklerinin yanı sıra sergi, panel ve söyleşi gibi kültürel etkinliklerle Türk ve İspanyol kültürlerinin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

İmza törenine geniş katılım

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine; İspanya Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler, İspanya Ankara Büyükelçiliği Eğitim Programları Direktörü D. Gilberto Terente Fernndez, İspanya İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Hilmi Kayhan, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Hülya İncekara, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcı Özge Coşkun Aysal, Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Mehmet Şenbağcı, İspanyol Dili Koordinatörü Dilek Amet ve İspanyolca öğretim görevlileri katıldı.

Rektörün değerlendirmesi

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu törende, üniversitenin öğrencileri ve akademisyenleri küresel dünyanın dinamiklerine hazırlamak için çalıştığını belirtti ve şunları söyledi: "Dünyaca saygın kültür ve dil kurumlarından biri olan Cervantes Enstitüsü ile imzaladığımız iş birliği protokolü, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu açısından son derece değerli ve stratejik bir adım. Bu protokol sayesinde öğrencilerimize sadece yeni bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda farklı kültürleri tanıma, uluslararası akademik ve kültürel ağlara dahil olma imkânı da sağlıyoruz. Akademisyenlerimiz açısından da bu iş birliği, İspanya’daki üniversiteler ve akademik çevrelerle daha güçlü ilişkiler kurma, ortak projeler geliştirme açısından önemli fırsatlar sunacak."

Abacıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversiteler, aynı zamanda kültürler arasında köprü kuran kurumlardır. Cervantes Enstitüsü ile birlikte hayata geçireceğimiz sergi, panel ve söyleşi gibi kültürel etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin çok kültürlü bir bakış açısı kazanmasına katkıda bulunacağız. Öğrencilerimizi dünyaya açan, onları uluslararası düzeyde rekabetçi ve donanımlı bireyler haline getiren iş birliklerini artırarak sürdüreceğiz. Cervantes Enstitüsü ile başlattığımız bu değerli ortaklığın, üniversitemiz için uzun vadeli ve kalıcı kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Cervantes temsilcisinin mesajı

İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Fernando Martinez Vara de Rey ise protokole duydukları memnuniyeti dile getirdi: "İzmir; zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve dinamik genç nüfusuyla her zaman özel bir yere sahip. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin vizyonu ve uluslararasılaşmaya verdiği önem, bu iş birliğini daha da anlamlı hale getiriyor. Bu anlaşma sayesinde Türk ve İspanyol kültürlerini, gençler aracılığıyla birbirine daha da yakınlaştıracağımıza inanıyorum. Öğrencilerin dil öğrenimi, kültürel etkileşimi ve uluslararası deneyim kazanmaları için etkili adımlar atacağız. Bu protokolün uzun soluklu ve verimli olmasını; her iki ülke için de güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum."

