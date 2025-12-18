DOLAR
Kavaklı'da İlkokullara Su Verimliliği, Balık ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Kavaklı Atatürk İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine su verimliliği, balık tüketiminin faydaları ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:53
Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kavaklı beldesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik önemli bir bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine su, balık tüketimi ve beslenme konularında eğitim verildi.

Eğitimin İçeriği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik hedefleri doğrultusunda yürütülen eğitim çalışmalarıyla öğrencilere gıda şuurunu artırma amaçlandı. Eğitimlerde suyun bilinçli kullanımı, su israfının önlenmesi, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemi ile balık tüketiminin çocuk gelişimine katkıları 4. sınıf öğrencilerine uygun, anlaşılır ve ilgi çekici bir dille aktarıldı.

Eğitim sırasında öğrencilerin konuya olan ilgisi ve aktif katılımı dikkat çekti; uygulamalı ve görsel anlatımlarla mesajların kalıcı olması hedeflendi.

Müdürün Değerlendirmesi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu: "Su verimliliği, yalnızca bugünün değil geleceğimizin de en önemli konularından biridir. Bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın hem doğal kaynaklarımızı koruyan bireyler olarak yetişmesini hem de sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede il genelinde eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

