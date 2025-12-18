DOLAR
Sivas’ta 'Genç Bilaller' ve 'Genç Muhafızlar' İl Finalleri Düzenlendi

Sivas’ın Zara ilçesinde düzenlenen il finallerinde 12 öğrencinin katıldığı Ezanı Güzel Okuma yarışmasını Kerem Sezgin, 8 öğrencinin katıldığı hafızlık yarışmasını Tahir Moudardam Hamdan kazandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:26
Sivas’ta 'Genç Bilaller' ve 'Genç Muhafızlar' İl Finalleri Düzenlendi

Sivas’ta 'Genç Bilaller' ve 'Genç Muhafızlar' il finalleri yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finalleri, Sivas’ın Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

Final Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı

Yarışmanın finali Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi. Programa Kaymakam Mehmet Ali Atak, ilçe protokolü, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak: Bu yarışmaların ilçemiz adına maneviyatı çok büyük. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Bütün öğrencilerimize Allah muvaffakiyetler versin.

Katılım ve sonuçlar

Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Sivas il genelinden 12 öğrenci, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda ise 8 öğrenci jüri önünde ter döktü.

Yarışmanın sonunda Ezanı Güzel Okuma dalında Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kerem Sezgin, Genç Muhafızlar Hafızlık dalında ise Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tahir Moudardam Hamdan birinci oldu.

