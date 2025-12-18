DOLAR
51Talk, Gençleri COP30'da BM İklim Sahnesine Taşıyor

51Talk, genç öğrencileri 15-21 Kasım 2025'te Belém'de düzenlenecek COP30'da Birleşmiş Milletler gençlik konuşma girişiminde temsil edecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:33
Çocuklar için çevrimiçi bire bir İngilizce öğrenme platformu 51Talk, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir gençlik konuşma girişiminde yer aldığını duyurdu. Katılım, platformun uluslararası topluluğundan genç öğrencileri 15-21 Kasım 2025 tarihlerinde Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenecek COP30 sırasında Birleşmiş Milletler sahnesine taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre; 2023 yılında başlatılan ve üçüncü yılına giren girişim, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tayland ve Vietnam'dan çocukların iklim ve çevrenin korunmasına ilişkin bakış açılarını İngilizce olarak paylaşmaları için fırsatlar oluşturuyor. Katılımcılar, BM düzeyinde yapılan konuşmalarla yerel gözlemlerini küresel bir sohbete taşıyacak ve iklim sorunlarının genç nesiller tarafından nasıl deneyimlendiğini gözler önüne serecek.

51Talk CEO'su Jack Huang şu değerlendirmeyi yaptı: "Her çocuğun dünyayla konuşma fırsatını hak ettiğine inanıyoruz. Çocuklara doğru araçlar ve rehberlik sağlandığında, düşünceli fikirler ifade edebilir ve küresel meselelerle anlamlı bir şekilde ilgilenebilirler. Öğrencilerimizi Birleşmiş Milletler iklim sahnesinde konuşurken görmek, eğitimin neleri ortaya çıkarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır".

Türkiye'den katılan Osman Batu, aile desteğiyle küçük yaşta İngilizce öğrenmeye başladı. On iki yaşındaki Osman, COP30'a hazırlanırken özgüven ve akıcılık konusunda gözle görülür ilerleme kaydetti. Üç dakikalık bir video göndererek ve konuşma becerilerinin, dilbilgisinin, telaffuzunun ve özgüveninin değerlendirildiği İstanbul'daki ulusal bir yarışmada yarışarak çok aşamalı bir seçim sürecinden geçti ve birinciliği ve Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil etme fırsatını kazandı.

Osman, COP30'da Türkiye'deki orman yangınlarından büyükannesinin bahçesindeki kelebeklerin yok olmasına kadar tanık olduğu iklim değişikliğinin etkilerinden bahsedecek.

