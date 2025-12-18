DOLAR
Bafra'da Çeltik Komisyonu Üye Seçimini Hamza Bayrak Kazandı

Samsun Bafra'da Çeltik Komisyonu seçimini Koruluk Mahallesi adayı Hamza Bayrak kazandı; kayıtlı 2 bin 620 üreticiden bin 571’i oy kullandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:20
Bafra'da Çeltik Komisyonu Üye Seçimi: Hamza Bayrak Seçildi

Samsun’un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu üye seçimleri Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Katılım ve sonuç

Seçime kayıtlı 2 bin 620 çeltik üreticisinden bin 571’i oy kullandı.

İki adayın yarıştığı seçimde Koruluk Mahallesi’nden çeltik üreticisi Hamza Bayrak, 822 oy alarak Çeltik Komisyonu üyeliğine seçildi. Bayrak, 3 yıl süreyle görev yapacak.

Seçimde Kaygusuz Mahallesi’nden Mecit Aytek ise 741 oy alırken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler