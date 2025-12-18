Bakan Şimşek: Batman Türkiye’nin Yeni Üretim Merkezlerinden Biri Olacak

Bakan Şimşek Batman’da: "Batman, Türkiye’nin yeni üretim merkezlerinden biri olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’nde düzenlenen "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" konulu konferansta bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörün maliyeti ve kaybedilen fırsatlar

Şimşek, Türkiye’nin son 48 yıldır terörle mücadele ettiğini belirterek, bu sürecin ülkeye fırsat maliyeti dahil yaklaşık 2 trilyon dolara mal olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Eğer bu kaynaklar ülkemizin kalkınmasına harcanabilseydi, önümüzdeki 50 yılda Türkiye’yi ve bu bölgeyi kimse tutamazdı" ifadelerini kullandı.

Bölgesel barış ve kalkınma vurgusu

Yakın coğrafyada yaşanan çatışmaların bölge halkına büyük acılar yaşattığını vurgulayan Şimşek, Türkiye’nin etnik sorunları barış ve kardeşlik içinde çözmesinin bölgesel entegrasyon için kritik olduğunu belirtti. Şimşek, "Bu, bölgenin bir bütün olarak kalkınması ve gelişmesi anlamına geliyor. Topraklar bereketli, insanlar çalışkan. Huzur ve istikrar olduğunda refah artışı kaçınılmazdır" dedi.

Yatırımlar, altyapı ve Batman’ın potansiyeli

Bakan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Türkiye’nin yeni büyüme motorları olacağını söyleyerek, hükümetin başta Batman olmak üzere bölgeye önemli insan ve altyapı yatırımları yaptığını aktardı. Bölgeye havalimanları kazandırıldığını ve Türkiye’de en yüksek yatırım teşviklerinin bu illere verildiğini hatırlatan Şimşek, terör kaynaklı belirsizlik nedeniyle özel sektör yatırımlarının uzun süre sınırlı kaldığını, ancak son dönemde özel sektör yatırımlarının artmaya başladığını ifade etti.

Şimşek, bölgenin avantajlarını özetleyerek: "Bölgemiz genç nüfusa ve güçlü bir beşeri sermayeye sahip. Teşvik var, altyapı var. Geriye finansal sermaye ve girişimcilik kalıyor. Ben inanıyorum ki Batman, Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri haline gelecek" dedi.

Makroekonomik görünüm ve hedefler

Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığını belirten Şimşek, Türkiye’de enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında bir yavaşlama sürecine girildiğini, ancak enflasyonun düşmesiyle güçlü bir toparlanma beklediklerini söyledi. Türkiye’nin düşük enflasyon dönemlerinde yaklaşık %6 civarında büyüdüğünü hatırlattı.

Ekonomi programının üçüncü evresine ilişkin değerlendirmesinde Şimşek, "Önümüzdeki iki yılda enflasyonun tek haneye düşmesini, bütçe açığının kalıcı şekilde milli gelirin %3’ünün altına, cari açığın ise %1’in altına inmesini hedefliyoruz. Rekabet gücümüzü artırarak küresel fırsatlardan azami ölçüde yararlanacağız. İlk iki evreyi başarıyla geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Yeniden inşa ve yatırım fırsatları

Bakan Şimşek, bölgede barışın hakim olması ve yeniden inşa sürecinin başlaması halinde önümüzdeki 10 yılda bölgede yaklaşık 1 trilyon dolarlık yeniden inşa ve yatırım fırsatı oluşacağını sözlerine ekledi.

