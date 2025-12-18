Samsun’da ‘Vergi Yüzsüzleri’ Açıklandı: Toplam Borç Yaklaşık 5,8 Milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın her yıl yayımladığı vergi borçluları listesinde bu yıl Samsun’dan 269 şirket ve kamu kurumu yer aldı. Listede yer alan kurumlar, hem A hem de B listelerinde kamuoyuna ifşa edildi.

A Listesi: 5 Milyon TL ve Üzeri Kesinleşen Borçlar

A listesinde, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar sonucu kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar bulunuyor. Samsun’dan 12 şirket A listesinde yer aldı ve bu şirketlerin toplam borcu 207.962.915 TL olarak kayıtlara geçti.

B Listesi: Vadesi Geçmiş Borçlar

Vadesi geçmiş borçları içeren B listesinde Samsun’dan 257 şirket ile bazı kamu kurumları yer aldı. Bu kurumların devlete olan toplam borcu ise 5.655.126.607 TL olarak bildirildi.

Toplamda Samsun’dan listede yer alan kurum sayısı 269 olarak açıklanırken, listede öne çıkan toplam borç tutarı ise yaklaşık 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yıllık yayınladığı bu rapor, vergi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kamuoyuna duyurulmasını amaçlıyor.

