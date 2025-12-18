Amasra TTK'ya 20 Nitelikli İşçi Alımı — Başvurular İŞKUR'da
AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 20 nitelikli işçi alımının yapılacağını müjdeledi.
Milletvekili Aldatmaz, TTK Amasra Müessesesi'nde farklı branşlarda istihdam edilecek personel için başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirtti.
’Yeni istihdamla birlikte bölgemizde üretim gücümüz daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun’ dedi.
Kadro ve sayılar
Lavuar İşçisi: 2 kişi
kuyu vinç İşçisi: 1 kişi
nakliyat işçisi: 2 kişi
mekanizasyon ve pres işçisi: 4 kişi
elektrik İşçisi: 5 kişi
talaşlı imalat işçisi: 1 kişi
kompresör cihazı kullanım ve bakım: 3 kişi
sondaj işçisi: 2 kişi
AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ, TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) AMASRA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 20 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAĞINI MÜJDELEDİ.