Amasra TTK'ya 20 Nitelikli İşçi Alımı — Başvurular İŞKUR'da

AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, TTK Amasra'da 20 nitelikli işçi alımı duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak, kadro dağılımı açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:59
AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 20 nitelikli işçi alımının yapılacağını müjdeledi.

Milletvekili Aldatmaz, TTK Amasra Müessesesi'nde farklı branşlarda istihdam edilecek personel için başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirtti.

’Yeni istihdamla birlikte bölgemizde üretim gücümüz daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

Kadro ve sayılar

Lavuar İşçisi: 2 kişi

kuyu vinç İşçisi: 1 kişi

nakliyat işçisi: 2 kişi

mekanizasyon ve pres işçisi: 4 kişi

elektrik İşçisi: 5 kişi

talaşlı imalat işçisi: 1 kişi

kompresör cihazı kullanım ve bakım: 3 kişi

sondaj işçisi: 2 kişi

