Hisarcıklıoğlu Denizli'den Ankara'ya: "Devlet KDV Alacağımızı Ödesin"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'de gerçekleştirdiği konuşmada özel sektörün devletten bekleyen KDV alacaklarının ödenmesi ya da borçlara mahsup edilmesi talebini yineledi. Hisarcıklıoğlu, bu adımın işletmelerin yükünü hafifleterek ihracat ve istihdama olumlu yansıyacağını vurguladı.

Toplantıda yoğun ilgi: Üyeler destek bekliyor

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ile DTO Meclis Salonu'nda üyelerin karşısına çıkan Hisarcıklıoğlu'nun sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Konuşmasında üyelerinin çok düşük karla ayakta kalmaya çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, özel sektörün devlet desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

KOBİ'lerin finansmana erişimi ve Kredi Garanti Fonu

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyleyerek, Merkez Bankası faiz indirimlerinin ticari kredi faizlerine yansımadığını eleştirdi. "Bu oranlarla yüzde 53-55 ile kredi kullanırsak biz batarız. Yüzde 50 kârla iş yapan var mı bu ülkede?" sözleriyle sıkıntıyı özetledi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ilgili olarak da KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in çabalarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, KGF aracılığıyla Denizli'de 850 firmanın nefes kredisi, 1.968 firmanın TOBB öz kaynaklarından, ayrıca 9.108 firmanın Hazine kaynaklı desteklerden faydalandığını aktardı. KGF'nin, üyesi adına kefil olan dünyadaki tek kuruluş olduğuna dikkat çekti.

Faiz indirimi talepleri ve kredi düzenlemeleri

TOBB Başkanı, Merkez Bankası politika faizinin düşürülmesine karşın özel bankaların ticari kredi faizlerini indirmediğini belirtti ve aradaki makasın dünyada eşi benzerinin olmadığını söyledi. Ticari kredi kartları dahil nakdi kredi artışını sınırlayan düzenlemelerin kaldırılması gerektiğini, Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğinin ise hem miktar hem de şartlar açısından yetersiz olduğunu kaydetti. İhracatçı üyelerin beşte birinden azının %3'lük desteğe ulaşabildiğini belirtti.

İstihdamı korumaya yönelik desteklerin yaygınlaştırılması çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörler olan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilyaya ek destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Kısa çalışma ödeneği mekanizmasının pandemide olduğu gibi uygulanmasının önemine değindi ve iş gücü piyasası reformuyla istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiğini söyledi.

"Devlet, KDV alacağımızı versin; piyasaya can gelsin"

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün devletten alacağı KDV tutarının 1 trilyon 200 milyar TL olduğunu belirterek, bu tutarın ödenmesi veya devlete olan borçlara mahsup edilmesinin piyasada büyük hareketlilik yaratacağını söyledi. "Biz devletten başka bir şey istemiyoruz. En azından devlete olan borcumuzu bu paradan mahsup edelim" çağrısını yaptı ve siyasi ayrım gözetmeksizin tüm yetkililerden destek talep etti.

TOBB'dan DTO'nun yeni binasına destek sözü

Toplantıda DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın talebi üzerine Hisarcıklıoğlu, proje süreci devam eden DTO'nun yeni hizmet binası için TOBB olarak destek vereceklerini açıkladı. "Biz sizin binanızın tamamını yapamayız. Ancak tulumbadan suyu çekecek kadar katkı vereceğiz. Kanunun verdiği ölçüde TOBB yönetim kurulu olarak yanınızdayız" dedi.

Toplantı sonunda DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, günün anısına hazırlanan hediyeleri Hisarcıklıoğlu'na takdim etti. TOBB delegeliğinde 20 yılı dolduran DTO Meclis Üyesi Murat Çetintaş teşekkür plaketini Hisarcıklıoğlu'ndan aldı. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

