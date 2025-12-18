DOLAR
Elazığ TSO üyelerine seyahatlerde yüzde 5 indirim

Elazığ TSO ile TÜRSAB Harput Bölge Başkanlığı protokolüyle üyelerine seyahat harcamalarında yüzde 5 indirim sağlanacak; ilk etapta Dubai ve Mısır turları kapsanıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:43
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜRSAB Harput Bölge Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine seyahat harcamalarında yüzde 5 indirim imkânı sunuldu.

Projeye Avantaj Sistem Projesi adıyla hayat verilirken, uygulamanın amacı Elazığ iş dünyasına seyahat noktasında kolaylık sağlamak olarak açıklandı. Protokol özellikle Elazığ çıkışlı ve Elazığ uçuşlu yurt dışı seyahat programlarında geçerli olacak.

İndirim ilk etapta Dubai ve Mısır turlarını kapsıyor; ilerleyen dönemlerde farklı ülke programları ve organizasyonlarda da devam etmesi planlanıyor.

Başkan İdris Alan'ın değerlendirmesi

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, üyelerin her alanda somut avantajlardan yararlanmasını önemsediklerini belirterek, protokolün oda üyelerine ve Elazığ iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

