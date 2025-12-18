Elazığ TSO üyelerine seyahatlerde yüzde 5 indirim

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜRSAB Harput Bölge Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine seyahat harcamalarında yüzde 5 indirim imkânı sunuldu.

Projeye Avantaj Sistem Projesi adıyla hayat verilirken, uygulamanın amacı Elazığ iş dünyasına seyahat noktasında kolaylık sağlamak olarak açıklandı. Protokol özellikle Elazığ çıkışlı ve Elazığ uçuşlu yurt dışı seyahat programlarında geçerli olacak.

İndirim ilk etapta Dubai ve Mısır turlarını kapsıyor; ilerleyen dönemlerde farklı ülke programları ve organizasyonlarda da devam etmesi planlanıyor.

Başkan İdris Alan'ın değerlendirmesi

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, üyelerin her alanda somut avantajlardan yararlanmasını önemsediklerini belirterek, protokolün oda üyelerine ve Elazığ iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

