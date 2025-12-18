DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

Denizli OSB’den Yerli ve Milli Üretime Güçlü Destek

Honaz Kaymakamlığı ve Denizli OSB iş birliğiyle düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' sergisinde yerli üretim ve eğitim-sanayi iş birliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:46
Denizli OSB’den Yerli ve Milli Üretime Güçlü Destek

Denizli OSB’den Yerli ve Milli Üretime Güçlü Destek

Honaz Kaymakamlığı ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Sergi Açılış ve Etkinlikleri", DOSTEK Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Protokol katılımı

Programa; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Erçelik, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan, Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, sanayiciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program ve açılış

Protokol üyeleri, Denizli OSB bünyesindeki firmaların açtığı stantlarda sergilenen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Ardından DOSTEK Koleji Konferans Salonu'nda açılış konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmaları ve mesajlar

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı etkinliğin açılışında, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu anlamlı etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu hafta; yerli üretimin, milli sermayenin ve tasarruf bilincinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir değer olduğunu hatırlatır. Denizli OSB olarak bizler, bu stratejik değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bir ülkenin gerçek kalkınması, kendi üreten gücüne sahip çıkmasıyla mümkün olur" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu serginin oluşturduğu algının kıymetli olduğunu, okul ve öğrencilerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirtti. Memişoğlu, ihracatta gelinen seviyeye ve sanayinin büyüme sürecine dikkat çekerek kaynakların verimli kullanılması ve tutumlu olmanın önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, beşeri sermaye ve eğitimin kalkınmadaki belirleyici rolüne işaret ederek sanayi ile eğitimin birlikte ilerlemesinin önemini vurguladı ve DOSTEK Koleji’nin TEKNOFEST Yarışması’ndaki centilmenlik örneğini kutladı.

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Öz yerli markaların kullanımının stratejik önemine değinerek Türk markalarının uluslararası pazarlarda güçlendiğini belirtti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise günümüz teknolojik yeniliklerini yakından takip eden yerli ve milli üretimin gücüne dikkat çekti; yerli üretim ve tüketimin artırılmasının stratejik bir gereklilik olduğunu ve Türkiye’nin hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kapanış

Program, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'nın Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

HONAZ KAYMAKAMLIĞI İLE DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "TUTUM, YATIRIM VE...

HONAZ KAYMAKAMLIĞI İLE DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI SERGİ AÇILIŞ VE ETKİNLİKLERİ", DOSTEK KOLEJİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HONAZ KAYMAKAMLIĞI İLE DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "TUTUM, YATIRIM VE...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Garanti BBVA Faktoring'den Mobil ve İnternet'te Dijital Faktoring
2
Garanti BBVA, Techstars Istanbul’un Ana Partneri Olarak Startup Weekend: Build with AI'de Yer Aldı
3
Denizli OSB’den Yerli ve Milli Üretime Güçlü Destek
4
Işıkhan: Özel hastanelere aktarılan pay artmıyor — SGK verileri
5
Borsa İstanbul'da DevSecOps Days Başladı: Güvenlik ve Teknoloji Buluşması
6
Zehirlenme Haberleri Kilis'te Kokoreç ve Sokak Lezzetlerini Vurdu
7
TOFAŞ'ta İşçiler Yemekhane Eylemi: Zam Talepleri Reddedildi

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış