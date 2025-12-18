Denizli OSB’den Yerli ve Milli Üretime Güçlü Destek

Honaz Kaymakamlığı ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Sergi Açılış ve Etkinlikleri", DOSTEK Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Protokol katılımı

Programa; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Erçelik, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan, Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, sanayiciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program ve açılış

Protokol üyeleri, Denizli OSB bünyesindeki firmaların açtığı stantlarda sergilenen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Ardından DOSTEK Koleji Konferans Salonu'nda açılış konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmaları ve mesajlar

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı etkinliğin açılışında, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu anlamlı etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu hafta; yerli üretimin, milli sermayenin ve tasarruf bilincinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir değer olduğunu hatırlatır. Denizli OSB olarak bizler, bu stratejik değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bir ülkenin gerçek kalkınması, kendi üreten gücüne sahip çıkmasıyla mümkün olur" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu serginin oluşturduğu algının kıymetli olduğunu, okul ve öğrencilerin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirtti. Memişoğlu, ihracatta gelinen seviyeye ve sanayinin büyüme sürecine dikkat çekerek kaynakların verimli kullanılması ve tutumlu olmanın önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, beşeri sermaye ve eğitimin kalkınmadaki belirleyici rolüne işaret ederek sanayi ile eğitimin birlikte ilerlemesinin önemini vurguladı ve DOSTEK Koleji’nin TEKNOFEST Yarışması’ndaki centilmenlik örneğini kutladı.

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Öz yerli markaların kullanımının stratejik önemine değinerek Türk markalarının uluslararası pazarlarda güçlendiğini belirtti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise günümüz teknolojik yeniliklerini yakından takip eden yerli ve milli üretimin gücüne dikkat çekti; yerli üretim ve tüketimin artırılmasının stratejik bir gereklilik olduğunu ve Türkiye’nin hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kapanış

Program, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'nın Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

