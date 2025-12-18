DOLAR
Asgari Ücret Komisyonu ikinci toplantısı: Ekonomik veriler değerlendirildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme sürecinde ikinci kez toplandı; ekonomik veriler paylaşıldı, işçi talepleri komisyona sunuldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:09
Asgari Ücret Komisyonu ikinci toplantısı: Ekonomik veriler değerlendirildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde ikinci kez toplandı. Toplantıda ekonomik veri ve raporlar sunuldu.

Hedeflenen düzenlemelerin doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendirdiği vurgulandı.

Toplantı detayları

Toplantıya ev sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına oturuma Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

İşçi kesiminden TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı; işveren kesimini ise TİSK temsil etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerin ardından işçi kesiminin taleplerini alıp komisyona sundu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI EKONOMİK VERİ VE RAPORLARIN SUNUMUYLA...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI EKONOMİK VERİ VE RAPORLARIN SUNUMUYLA GERÇEKLEŞTİ.

