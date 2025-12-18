Mudanya Yazaki'de Çatal‑Kaşıklı Protesto: İşçiler MESS Teklifine Karşı

Türk Metal öncülüğündeki işçiler öğle yemeğinde masalara vurarak zam taleplerini dile getirdi

Mudanya'daki Yazaki fabrikasında çalışan metal işçileri, Türk Metal Sendikası öncülüğünde MESS’in yetersiz ücret artışı teklifine karşı etkili bir protesto gerçekleştirdi.

Fabrikada örgütlü işçiler, öğle yemeği sırasında yemekhanelerde masalara çatal ve kaşıklarını vurarak ritim tutup sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Ortak açıklamada işçiler, geçim sıkıntısına ve enflasyonun altında kalan zam tekliflerine "yoksulluğu dayatan teklif" diyerek tepki gösterdi ve haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bilindiği gibi, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık, ülke genelinde birçok fabrikada olduğu gibi Mudanya'daki Yazaki fabrikasında da öğle yemeğinde çatal‑kaşık eylemine dönüştü.

Sendika, ilk 6 ay için %20 zam ve seyyanen 35 TL artış talep ederken, MESS’in teklifi %5 zam ve 11,50 TL oldu. İşçiler bu teklifi kabul etmeyeceklerini belirtti.

