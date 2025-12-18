DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,19 -0,05%
ALTIN
5.949,4 0,18%
BITCOIN
3.632.750,56 1,21%

Mudanya Yazaki'de Çatal‑Kaşıklı Protesto: İşçiler MESS Teklifine Karşı

Mudanya Yazaki işçileri, Türk Metal öncülüğünde MESS’in düşük zam teklifini çatal‑kaşık eylemiyle protesto etti; taleplerini alana dek sürdüreceklerini açıkladılar.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:15
Mudanya Yazaki'de Çatal‑Kaşıklı Protesto: İşçiler MESS Teklifine Karşı

Mudanya Yazaki'de Çatal‑Kaşıklı Protesto: İşçiler MESS Teklifine Karşı

Türk Metal öncülüğündeki işçiler öğle yemeğinde masalara vurarak zam taleplerini dile getirdi

Mudanya'daki Yazaki fabrikasında çalışan metal işçileri, Türk Metal Sendikası öncülüğünde MESS’in yetersiz ücret artışı teklifine karşı etkili bir protesto gerçekleştirdi.

Fabrikada örgütlü işçiler, öğle yemeği sırasında yemekhanelerde masalara çatal ve kaşıklarını vurarak ritim tutup sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Ortak açıklamada işçiler, geçim sıkıntısına ve enflasyonun altında kalan zam tekliflerine "yoksulluğu dayatan teklif" diyerek tepki gösterdi ve haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bilindiği gibi, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık, ülke genelinde birçok fabrikada olduğu gibi Mudanya'daki Yazaki fabrikasında da öğle yemeğinde çatal‑kaşık eylemine dönüştü.

Sendika, ilk 6 ay için %20 zam ve seyyanen 35 TL artış talep ederken, MESS’in teklifi %5 zam ve 11,50 TL oldu. İşçiler bu teklifi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Mudanya yazaki işçilerinden MESS'in düşük zam teklifine çatal-kaşıklı protesto

Mudanya yazaki işçilerinden MESS'in düşük zam teklifine çatal-kaşıklı protesto

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mudanya Yazaki'de Çatal‑Kaşıklı Protesto: İşçiler MESS Teklifine Karşı
2
Yazaki Mudanya İşçileri MESS’in Zam Teklifini Çatal-Kaşıkla Protesto Etti
3
Demre'de Coğrafi İşaret Başvurulu Ürünler 2. Noel Baba Festivali'nde Tanıtıldı
4
TBB'den Kırıkkale Belediyesi'ne 8 milyon TL'lik ekskavatör hibesi
5
Dijital Usta Projesi Gaziantep'te: Gençlere Sertifika ve 3 Ay Maaş Desteği
6
Garanti BBVA’den 1,7 milyar euro Antalya-Alanya Otoyolu sürdürülebilir finansmanı
7
Çankırı’da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 74 bin 389 oldu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler