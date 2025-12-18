Bakan Yerlikaya: Konya 5-6 yıl içinde 10 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacak

Bakan Yerlikaya 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde konuştu

Konya ekonomisi, turizm ve yeni yatırımlar vurgulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğinde konuştu. Etkinlik, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Yerlikaya, Konya'nın tarihsel önemine dikkati çekerek Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptığını hatırlattı ve ilin tarım ile sanayideki rolünü öne çıkardı. Konya'nın dış ticaret performansına işaret eden Yerlikaya, "Konya 5 milyar dolar dış ticaret rakamına ulaştı. 5-6 yıl içinde Konya'nın 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Konya iş gücüne dair verileri paylaşan Yerlikaya, kentte 600 binin üzerinde sigortalı çalışan bulunduğunu söyledi. Turizme ilişkin olarak ise Konya'nın yılda 3,5 milyon turist ağırladığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, şehirlerin rekabetinin öne çıktığını belirterek Konya'nın tanıtımının sadece yerel düzeyde kalmaması gerektiğini vurguladı: "Yılda 4 gün İstanbul’da değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarında, Tokyo’da, Amerika kıtasında, Londra’da, Dubai’de, Katar’da ve bu gibi belirlenen destinasyonlarda Konya şehrini, geçmişini, bugününü ve gelecek hayalini, hedeflerini tanıtmanın zamanı geldi" dedi.

Etkinlik ziyaretçilerini Konya'ya davet eden Yerlikaya, "Sadece dört gün burada gördüklerinize kanmayın. Gelin, ne kadar muhteşem olduğunu görün" çağrısında bulundu.

Ayrıca Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla daha önce Atatürk Havalimanı olarak kullanılan alanda hizmete açılan 2 milyon metrekarelik millet bahçesi'nden söz etti ve eserin kısa zamanda kazandırılmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Yerlikaya, "Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı. Allah, bildiğimiz, bilmediğimiz hiçbir afetle, başta İstanbul’umuz olmak üzere güzel yurdumuzu imtihan etmesin ama eğer İstanbul’da Allah muhafaza bir afet olursa belki, İstanbul’un tam göbeğinde, en büyük toplanma alanlarından ve acil durumla ilgili yapılacak olan tüm sevkiyatların kalbi de artık burası oldu" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sözlerinin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'na bu eseri İstanbul'a kazandırdığı için teşekkürlerini iletti.

