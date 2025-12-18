DOLAR
Yazaki Mudanya İşçileri MESS’in Zam Teklifini Çatal-Kaşıkla Protesto Etti

Mudanya Yazaki işçileri, MESS’in düşük zam teklifini öğle yemeğinde çatal-kaşık eylemiyle protesto etti; Türk Metal taleplerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:42
Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Yazaki fabrikasında çalışan metal işçileri, Türk Metal Sendikası öncülüğünde MESS'in yetersiz ücret artışı teklifini protesto etti.

Fabrikada örgütlü işçiler, öğle yemeği sırasında yemekhanelerde masalara çatal ve kaşıklarını vurarak sloganlar attı ve taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Eylem ve Talepler

Ortak açıklamada işçiler, geçim sıkıntısına ve enflasyonun altında kalan zam tekliflerine "evet" demeyeceklerini, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sözleşme Görüşmelerindeki Anlaşmazlık

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık, ülke genelinde birçok fabrikada olduğu gibi Mudanya’daki Yazaki fabrikasında da öğle yemeğinde çatal-kaşık eylemine dönüştü.

Sendika, ilk 6 ay için %20 zam ve seyyanen 35 TL artış talep ederken, MESS’in %5 zam ve 11,50 TL teklifini işçiler "yoksulluğu dayatan teklif" olarak nitelendirdi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

