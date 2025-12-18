Yazaki Mudanya İşçileri MESS’in Zam Teklifini Çatal-Kaşıkla Protesto Etti

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Yazaki fabrikasında çalışan metal işçileri, Türk Metal Sendikası öncülüğünde MESS'in yetersiz ücret artışı teklifini protesto etti.

Fabrikada örgütlü işçiler, öğle yemeği sırasında yemekhanelerde masalara çatal ve kaşıklarını vurarak sloganlar attı ve taleplerini yüksek sesle dile getirdi.

Eylem ve Talepler

Ortak açıklamada işçiler, geçim sıkıntısına ve enflasyonun altında kalan zam tekliflerine "evet" demeyeceklerini, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sözleşme Görüşmelerindeki Anlaşmazlık

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık, ülke genelinde birçok fabrikada olduğu gibi Mudanya’daki Yazaki fabrikasında da öğle yemeğinde çatal-kaşık eylemine dönüştü.

Sendika, ilk 6 ay için %20 zam ve seyyanen 35 TL artış talep ederken, MESS’in %5 zam ve 11,50 TL teklifini işçiler "yoksulluğu dayatan teklif" olarak nitelendirdi.

YAZAKİ FABRİKASINDA ÇALIŞAN METAL İŞÇİLERİ, TÜRK METAL SENDİKASI ÖNCÜLÜĞÜNDE MESS'İN 'YETERSİZ ÜCRET ARTIŞI TEKLİFİ'Nİ PROTESTO ETTİ.