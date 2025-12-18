Bakan Bolat: Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamı

Bakan Bolat: Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamlarına geldik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon ve ekonomik göstergeler

Bolat, "Enflasyonda son 48 ayın en düşük rakamı görüldü. Fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Konuşmasında ayrıca, "Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Son 23 yılda yüzde 5,4 ortalama büyüme sağladık, yıllık. Bu, devam edecek. Enflasyonda son 48 ayın, yani 4 yılın en düşük rakamlarına geldik. Daha da aşağıya gelecek. İhracat artışı devam edecek. Dış dengelerimiz, cari işlemler dengelerimiz gerçekten çok ciddi iyileşme kaydetti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 23 yıllık gelişimi

Bolat, Türkiye'nin son 23 yılda birçok alanda kaydettiği ilerlemelere değinerek, "Bu başarılar özellikle yurt dışından daha iyi görülüyor. Son 23 yılda Türkiye ekonomisi 6 kat büyüdü. Kişi başına düşen gelir 5 kattan fazla, ihracat 7,5 kat arttı" dedi.

Türkiye'nin uluslararası sıralamalardaki konumuna da değinen Bolat, "Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor. Yıl sonunda Allah izin verirse dünyada cari fiyatlarla 16’ncı sıraya yükselecek. 17’deydik 16’ya yükseleceğiz. Satın alma gücü paritesine göre de 12’nci sıradaydık 11’inci sıraya yükseleceğiz" ifadelerini aktardı.

Konya'ya ve katılımcılara vurgular

Bakan Bolat, Konya'nın sanayi ve ticaret ürünleri ile ilçelerinin eserlerinin 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde sergilendiğini belirterek, "Her daim Konya'nın, hemşehrilerimizin, bütün sanayicilerimizin, ticaret erbabının ve tüm Türkiye'mizdeki esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın, emeklimizin ve memurumuzun hizmetinde olacağız. Ülkemize hizmetkarlık etmek bizim için en büyük bahtiyarlıktır" dedi.

Konuşmanın ardından Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Yalova Valisi Hülya Kaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve belediye başkanları ile birlikte alandaki stantları gezdi.

