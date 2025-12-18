Bakan Işıkhan: İşçi Kesiminin Komisyona Alınmaması Büyük Eksiklik Değil

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yapılan görüşmeleri hatırlattı

Bakan Işıkhan, işçi kesiminin komisyonda yer almamasına ilişkin değerlendirmesinde bunun "çok büyük bir eksiklik" olmadığını belirtti.

Konuşmasında, "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, işçi temsilcilerinin görüşlerinin alındığını vurgulayarak sürecin bu yaklaşımla yürütüldüğünü aktardı.

