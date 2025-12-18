DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,18 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.730.213,75 -1,41%

Bakan Işıkhan: İşçi Kesiminin Komisyona Alınmaması Büyük Eksiklik Değil

Bakan Işıkhan, işçi temsilcilerinin komisyonda olmamasının büyük bir eksiklik olmadığını; TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:51
Bakan Işıkhan: İşçi Kesiminin Komisyona Alınmaması Büyük Eksiklik Değil

Bakan Işıkhan: İşçi Kesiminin Komisyona Alınmaması Büyük Eksiklik Değil

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yapılan görüşmeleri hatırlattı

Bakan Işıkhan, işçi kesiminin komisyonda yer almamasına ilişkin değerlendirmesinde bunun "çok büyük bir eksiklik" olmadığını belirtti.

Konuşmasında, "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, işçi temsilcilerinin görüşlerinin alındığını vurgulayarak sürecin bu yaklaşımla yürütüldüğünü aktardı.

Bakan Işıkhan: "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az...

Bakan Işıkhan: "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık"

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun GES ile 296 Milyon TL Tasarruf: Yeşil Enerji Şehri Güçlendiriyor
2
Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası 500 milyon euro kredi anlaşması imzaladı
3
MTSO 140. Yılını Cumhuriyet Meydanı'nda Kutladı
4
Sadıkoğlu: Deprem Bölgesinde KDV %1’e İndirilmeli
5
Bakan Işıkhan: İşçi Kesiminin Komisyona Alınmaması Büyük Eksiklik Değil
6
Trabzon Ortahisar'da Fırın Denetimi: Ticaret İl Müdürlüğü İncelemesi
7
Garanti BBVA’den 1,7 milyar euro Antalya-Alanya Otoyolu sürdürülebilir finansmanı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler