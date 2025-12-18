DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Denizli'de Vergi Dairesi Ağı Tamamlandı: Merkezde Sayı 4'e Yükseldi

Denizli Defterdarlığı, il genelinde vergi dairesi müdürlüklerini tamamladı; merkezde Bayramyeri ile birlikte sayısı 4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:15
Denizli'de Vergi Dairesi Ağı Tamamlandı: Merkezde Sayı 4'e Yükseldi

Denizli Defterdarlığı, il genelinde Vergi Dairesi müdürlükleri kuruluşunu tamamladı

Denizli Defterdarlığı tarafından mükellef hizmetlerinde yerinden yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde tüm ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruluşları tamamlandı. Bayramyeri Vergi Dairesinin faaliyete geçirilmesiyle birlikte Denizli merkezdeki vergi dairesi sayısı 4 oldu.

Merkezde Vergi Dairesi sayısı 4'e çıktı

Denizli merkezde daha önce hizmet veren Pamukkale, Saraylar ve Gökpınar Vergi Daireleri'ne ek olarak, yeni düzenleme kapsamında Bayramyeri Vergi Dairesi merkezde kurularak hizmete açıldı. Böylece merkezdeki vergi dairesi sayısı 4 olarak belirlendi.

Bayramyeri Vergi Dairesinin Beyağaç ve Baklan ilçelerine hizmet vereceği açıklandı. Bu sayede Beyağaç ve Baklan ilçelerinde vergi işlemlerinin merkezden daha etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İlçelerde yeni müdürlükler

Defterdarlık açıklamasına göre, son olarak Çardak, Bozkurt, Güney ve Bekilli ilçelerinde yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri kuruldu. Bu kuruluşlarla birlikte Denizli’nin tüm ilçelerinde vergi dairesi yapılanması tamamlanmış oldu.

Defterdarlık açıklaması

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, il genelinde vergi dairesi müdürlüğü kuruluşlarının tamamlandığını belirterek; "Denizli’nin tüm ilçelerini kapsayan Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin hizmete başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın vergi işlemlerini daha hızlı, etkin ve yerinde yapabilmeleri mümkün hale gelecek. Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin ilçelerimize ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI TARAFINDAN MÜKELLEF HİZMETLERİNDE YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMEK...

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI TARAFINDAN MÜKELLEF HİZMETLERİNDE YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, İL GENELİNDE TÜM İLÇELERDE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞLARI TAMAMLANDI. BAYRAMYERİ VERGİ DAİRESİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİYLE BİRLİKTE DENİZLİ MERKEZDEKİ VERGİ DAİRESİ SAYISI 4’E YÜKSELMİŞ OLDU.

DENİZLİ DEFTERDARLIĞI TARAFINDAN MÜKELLEF HİZMETLERİNDE YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMEK...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hisarcıklıoğlu Denizli'den Ankara'ya: 'Devlet KDV Alacağımızı Ödesin'
2
Murat Kurum: Türkiye asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdü
3
Elazığ TSO üyelerine seyahatlerde yüzde 5 indirim
4
Denizli'de Vergi Dairesi Ağı Tamamlandı: Merkezde Sayı 4'e Yükseldi
5
Savunma sanayii ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı — Prof. Dr. Haluk Görgün
6
Dijital Usta Projesi Gaziantep'te: Gençlere Sertifika ve 3 Ay Maaş Desteği
7
Vedat Işıkhan: HAK-İŞ Görüşmesi Sonrası Veriler Asgari Ücret Komisyonu’na İletilecek

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler