Denizli'de Vergi Dairesi Ağı Tamamlandı: Merkezde Sayı 4'e Yükseldi

Denizli Defterdarlığı, il genelinde Vergi Dairesi müdürlükleri kuruluşunu tamamladı

Denizli Defterdarlığı tarafından mükellef hizmetlerinde yerinden yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde tüm ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruluşları tamamlandı. Bayramyeri Vergi Dairesinin faaliyete geçirilmesiyle birlikte Denizli merkezdeki vergi dairesi sayısı 4 oldu.

Merkezde Vergi Dairesi sayısı 4'e çıktı

Denizli merkezde daha önce hizmet veren Pamukkale, Saraylar ve Gökpınar Vergi Daireleri'ne ek olarak, yeni düzenleme kapsamında Bayramyeri Vergi Dairesi merkezde kurularak hizmete açıldı. Böylece merkezdeki vergi dairesi sayısı 4 olarak belirlendi.

Bayramyeri Vergi Dairesinin Beyağaç ve Baklan ilçelerine hizmet vereceği açıklandı. Bu sayede Beyağaç ve Baklan ilçelerinde vergi işlemlerinin merkezden daha etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İlçelerde yeni müdürlükler

Defterdarlık açıklamasına göre, son olarak Çardak, Bozkurt, Güney ve Bekilli ilçelerinde yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri kuruldu. Bu kuruluşlarla birlikte Denizli’nin tüm ilçelerinde vergi dairesi yapılanması tamamlanmış oldu.

Defterdarlık açıklaması

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, il genelinde vergi dairesi müdürlüğü kuruluşlarının tamamlandığını belirterek; "Denizli’nin tüm ilçelerini kapsayan Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin hizmete başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın vergi işlemlerini daha hızlı, etkin ve yerinde yapabilmeleri mümkün hale gelecek. Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin ilçelerimize ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

