Dijital Usta Projesi Gaziantep'te: Gençlere Sertifika ve 3 Ay Maaş Desteği

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde, Trendyol tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Usta Projesi kapsamında eğitim programını tamamlayan katılımcılar için Gaziantep'te sertifika töreni düzenlendi.

Eğitim içeriği ve sağlanan destek

Projeye katılan gençler; e-ticaret ve e-ihracata giriş ile e-ticaretin temelleri, pazaryeri modelleri, dijital marka ve pazarlama stratejileri eğitimi aldı. Sahaya hazır hale gelen Dijital Ustalar için istihdam desteği de sunuluyor; 3 ay maaş desteği Trendyol tarafından sağlanacak.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım'ın değerlendirmesi

Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen törende konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, dijitalleşmenin işletmeler için artık bir tercih değil, ayakta kalmanın ve büyümenin temel şartı olduğunu vurguladı. Yıldırım, sözlerine aynı zamanda şu ifadelerle devam etti: "Bugün dijitalleşme; ayakta kalmanın, rekabet etmenin ve sürdürülebilir büyümenin temel şartıdır. Ancak teknoloji, yazılım ya da altyapı tek başına fark oluşturamaz. Asıl farkı oluşturan, dijitali doğru kullanan, yetkin ve nitelikli insan kaynağıdır".

Yıldırım, sertifika alan gençlerin yetkinliklerinin işletmeler için büyük kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Bugün aldığınız bu sertifikalar sadece birer kâğıt parçası değildir. Bu sertifikalar; değişime uyum sağladığınızın, kendinize yatırım yaptığınızın ve geleceğe hazırlandığınızın belgesidir. Dijital becerilerle donanmış gençler, hem işletmelerimiz hem de şehrimiz için çok önemli bir kazanımdır" dedi.

Projenin yerel etkisi ve paydaşların görüşleri

Yıldırım, Dijital Usta Projesi'nin gençleri bilgiyle, KOBİ'leri ise nitelikli iş gücüyle buluşturduğunu ve Gaziantep'in pilot illerden biri olmasının ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Projenin istihdam boyutuna da dikkat çekerek, istihdam edilecek dijital ustaların üç ay boyunca maaşının Trendyol tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Tören sonrası söz alan Trendyol Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Tülin Kara ile Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Taha Aydoğmuş, Gaziantep gibi üretim ve ihracat kapasitesi yüksek, girişimcilik kültürü güçlü bir şehrin pilot il olarak projede yer almasının anlamlı olduğunu vurguladı. Kara ve Aydoğmuş, projenin sahadaki olumlu sonuçlarından memnuniyet duyduklarını ve Dijital Usta Projesi'nin gençler ile KOBİ'ler için dönüşüm modeli sunduğunu ifade etti.

