Edirne İpsala'da Pazar Yeri Gıda ve Fiyat Denetimi

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi veri girişi kapsamında pazar yerinde gıda ürünlerinin fiyat ve mevzuat denetimini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:30
Edirne'nin İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi'ne veri girişiyle ilgili olarak pazar yerinde gıda ürünlerine yönelik kapsamlı bir fiyat tespit çalışması gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

İpsala ilçesinde kurulan pazar yerinde yapılan denetimlerde, sebze ve meyve başta olmak üzere satışa sunulan gıda ürünlerinin fiyatları kayıt altına alındı. Aynı zamanda ürünlerin mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.

Hijyen ve etiketler mercek altında

Ekipler, ürünlerin hijyen ve saklama şartları ile etiket bilgilerini detaylı şekilde inceledi. Yapılan kontrollerin amacı hem tüketicinin korunması hem de piyasa fiyatlarının sağlıklı şekilde izlenmesinin sağlanmasıydı.

Denetimler sürecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerlerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

