Erzurum CİMER’de 40’ıncı Sırada — Vali Mustafa Çiftçi İlk 10 Hedefini Vurguladı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıda personel yerleşimleri, imza yetkileri, 36 eğitim planı ve CİMER performansının iyileştirilmesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:17
Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında İl Müdürleri Toplantısı

Erzurum’da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda Bölge ve İl Müdürleri Toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu hizmetlerinin daha etkin, düzenli ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve il müdürlerine çeşitli talimatlar iletildi.

Personel Yerleşimleri ve İstişare vurgusu

Vali Çiftçi, personel görevlendirmelerinde tek taraflı kararlar yerine, vali yardımcılarıyla birlikte istişare edilmesinin önemine işaret etti. Birimlerin ihtiyaç duyduğu personelin ortak değerlendirme ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumların Fiziki Görünümü ve İmza Yetkileri

Çiftçi, kurum binalarının bahçelerinden iç mekânlarına kadar temiz, düzenli ve kurumsal bir görünüme sahip olmasının kamu hizmetinin saygınlığı açısından kritik olduğuna dikkat çekti. İmza yetkileri yönergesinin tüm kurumlarca dikkatle incelenmesini isteyen Çiftçi, yetki sınırları gözetilmeden yapılan yazışmaların aksamalara yol açtığını, her birimin yetkisi dâhilinde hareket etmesinin önemini belirtti.

Eğitim Planı: 36 Başlık

Personelin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik hizmet içi eğitimlere özel önem verdiklerini söyleyen Vali Çiftçi, Ocak ayından itibaren 12 aylık süreçte yöneticilere yönelik 36 eğitim başlığı planlandığını ifade etti. Bu eğitimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlayacağı belirtildi.

İyi Uygulamalar ve Kış Tedbirleri

Yıl sonuna yaklaşılırken bölge ve il müdürlüklerince yürütülen başarılı çalışmaların, iyi uygulama örnekleri ve projelerin faaliyet raporu hâline getirilerek Valiliğin kurumsal iletişim kanallarında paylaşılacağı bildirildi. Kış mevsimi tedbirleri kapsamında; trafik güvenliği, ulaşımın aksamaması, yol kapanmaları ve yolda kalan vatandaşlara yönelik destek hizmetlerinde tüm kurumların AFAD koordinasyonunda hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Denetimler, Raporlama ve CİMER Performansı

İlçelerde teşkilatı bulunan il müdürlüklerinin ilçe birimlerini yerinde denetleyerek yıl sonu değerlendirmelerini yapması, tespit edilen eksikliklerin raporlanıp ilgili mercilere iletilmesi istendi. CİMER başvurularına verilen cevapların niteliğinin önemine değinen Vali Çiftçi, ilimizin 81 il arasında 40’ıncı sıraya yükseldiğini ve hedefin ilk 10 il arasına girmek olduğunu belirterek bu konuda hassasiyet çağrısında bulundu.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi.

