İdil'de 75 Bin Dekar Taşlık Arazi Tarıma Kazandırılıyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde atıl durumda bulunan taşlık araziler, Şırnak Valiliği öncülüğünde yürütülen proje ile tarıma kazandırılıyor. Çalışma, Şırnak İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri

75 bin dekarlık potansiyel taşlık arazi içinde projenin ilk etabı 1.500 dekarlık alanda başlatıldı; şu ana kadar 200 dekarlık alan temizlenme aşamasına geldi ve bu sezon üretime geçilecek. Taşlardan arındırılan arazilere mercimek, buğday, arpa ve baklagil grupları ekimi planlanıyor. Toplanan taşlar ise köy ve yayla yollarının yapımında "altın" değerinde kullanılacak.

Yetkililerin değerlendirmesi

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, projeye ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlık arazilerin temizlenerek üretime kazandırılmasının stratejik bir tarım hamlesi olduğunu vurguladı. Sezgin,

"Şırnak İdil, atıl taşlık arazilerinin taşlardan temizlenmesi ve tarıma kazandırılması projesi kapsamında şuan iş makineleri taşlık arazilerde taşları toplamakta. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifeti ile kurulan kompresör taş kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Taşlardan temizlediğimiz arazileri tarıma kazandırarak buralarda güçlü bir şekilde tarım yapma hedefindeyiz. Taşlardan temizlediğimiz alanlarda mercimek, buğday, arpa, baklagil gruplarının ekimini gerçekleştirebileceğiz bu yıl, çiftçilerimize sunmuş olduğumuz bu hizmetten dolayı ilimiz, ilçemize ekonomi katkı sağlayacaktır"

Sezgin, taşlardan temizlenen arazilerin daha önce hiç tarımsal faaliyette kullanılmadığını ve bu alanların kimyasal gübre ve pestisit bulaşığı olmayan, tamamen doğal yapıda olduğunu belirtti:

"Mercimek tarımının bölgemizde önemsemekteyiz. Çiftçilerimiz kırmızı mercimek üretimiyle beraber, hem katma değer bir ürün elde etmiş olacak hem de samanını bölge hayvancılığına katma değerli bir şekilde kazandırmış olacağız. Taşlardan temizlediğimiz araziler, daha önce tarımın yapılmadığı, kimyasal gübrenin kullanılmadığı, hiçbir şekilde pestisitle bulaşık olmayan tertemiz arazilerdir. Bu alanların ülke tarımına kazandırılması, hem bölgemizdeki çiftçilerimizi memnun etmekte, hem de ülke tarımına büyük bir güç kazandırmaktadır. Bu çalışmayla beraber İdil ilçemizdeki genç çiftçilerimize istihdam olanağı oluşturacak, tarımsal açıdan ilçemizi daha da güçlü hale getireceğiz"

Ekonomik katkı ve yerel memnuniyet

Sezgin, çalışmanın bölge genelinde önemli ekonomik değer oluşturacağını belirterek, taşlık arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 350 milyon lira tutarında hasıla sağlanmasının beklendiğini söyledi.

Bölge halkının projeyi memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Sezgin, taşların hem tarımı engelleyen unsurlardan çıkarıldığını hem de yol yapımında kullanılarak kırsal altyapıya katkı sağlandığını ifade etti:

"Bölge de yoğun bir taşlık arazi varlığı söz konusu olduğundan taşların temizlenmesi, bölge halkı tarafından oldukça sevinçle karşılanmıştır. Taşlık arazilerden taşların temizlenmesiyle beraber toplanan taşlar Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifetiyle kurulan kompresör tesisine taşınmakta, burada mıcır haline, küçük taş parçaları haline getirilerek Şırnak ili ve ilçelerinde köy, yayla yollarına dökülmektedir. Yol yapımında kullanılmaktadır. Bundan dolayı da hem köylümüz, hem çiftçimiz memnuniyet duymaktadır"

