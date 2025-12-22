DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,14%
ALTIN
6.074,08 -1,7%
BITCOIN
3.828.961,04 -1,34%

İdil'de 75 Bin Dekar Taşlık Arazi Tarıma Kazandırılıyor

Şırnak Valiliği öncülüğündeki projeyle İdil'deki 75 bin dekarlık taşlık arazinin taş temizleme ile tarıma kazandırılması hedefleniyor; 350 milyon TL'lik hasıla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:10
İdil'de 75 Bin Dekar Taşlık Arazi Tarıma Kazandırılıyor

İdil'de 75 Bin Dekar Taşlık Arazi Tarıma Kazandırılıyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde atıl durumda bulunan taşlık araziler, Şırnak Valiliği öncülüğünde yürütülen proje ile tarıma kazandırılıyor. Çalışma, Şırnak İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri

75 bin dekarlık potansiyel taşlık arazi içinde projenin ilk etabı 1.500 dekarlık alanda başlatıldı; şu ana kadar 200 dekarlık alan temizlenme aşamasına geldi ve bu sezon üretime geçilecek. Taşlardan arındırılan arazilere mercimek, buğday, arpa ve baklagil grupları ekimi planlanıyor. Toplanan taşlar ise köy ve yayla yollarının yapımında "altın" değerinde kullanılacak.

Yetkililerin değerlendirmesi

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, projeye ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlık arazilerin temizlenerek üretime kazandırılmasının stratejik bir tarım hamlesi olduğunu vurguladı. Sezgin,

"Şırnak İdil, atıl taşlık arazilerinin taşlardan temizlenmesi ve tarıma kazandırılması projesi kapsamında şuan iş makineleri taşlık arazilerde taşları toplamakta. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifeti ile kurulan kompresör taş kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Taşlardan temizlediğimiz arazileri tarıma kazandırarak buralarda güçlü bir şekilde tarım yapma hedefindeyiz. Taşlardan temizlediğimiz alanlarda mercimek, buğday, arpa, baklagil gruplarının ekimini gerçekleştirebileceğiz bu yıl, çiftçilerimize sunmuş olduğumuz bu hizmetten dolayı ilimiz, ilçemize ekonomi katkı sağlayacaktır"

Sezgin, taşlardan temizlenen arazilerin daha önce hiç tarımsal faaliyette kullanılmadığını ve bu alanların kimyasal gübre ve pestisit bulaşığı olmayan, tamamen doğal yapıda olduğunu belirtti:

"Mercimek tarımının bölgemizde önemsemekteyiz. Çiftçilerimiz kırmızı mercimek üretimiyle beraber, hem katma değer bir ürün elde etmiş olacak hem de samanını bölge hayvancılığına katma değerli bir şekilde kazandırmış olacağız. Taşlardan temizlediğimiz araziler, daha önce tarımın yapılmadığı, kimyasal gübrenin kullanılmadığı, hiçbir şekilde pestisitle bulaşık olmayan tertemiz arazilerdir. Bu alanların ülke tarımına kazandırılması, hem bölgemizdeki çiftçilerimizi memnun etmekte, hem de ülke tarımına büyük bir güç kazandırmaktadır. Bu çalışmayla beraber İdil ilçemizdeki genç çiftçilerimize istihdam olanağı oluşturacak, tarımsal açıdan ilçemizi daha da güçlü hale getireceğiz"

Ekonomik katkı ve yerel memnuniyet

Sezgin, çalışmanın bölge genelinde önemli ekonomik değer oluşturacağını belirterek, taşlık arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 350 milyon lira tutarında hasıla sağlanmasının beklendiğini söyledi.

Bölge halkının projeyi memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Sezgin, taşların hem tarımı engelleyen unsurlardan çıkarıldığını hem de yol yapımında kullanılarak kırsal altyapıya katkı sağlandığını ifade etti:

"Bölge de yoğun bir taşlık arazi varlığı söz konusu olduğundan taşların temizlenmesi, bölge halkı tarafından oldukça sevinçle karşılanmıştır. Taşlık arazilerden taşların temizlenmesiyle beraber toplanan taşlar Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifetiyle kurulan kompresör tesisine taşınmakta, burada mıcır haline, küçük taş parçaları haline getirilerek Şırnak ili ve ilçelerinde köy, yayla yollarına dökülmektedir. Yol yapımında kullanılmaktadır. Bundan dolayı da hem köylümüz, hem çiftçimiz memnuniyet duymaktadır"

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN TAŞLIK ARAZİLER, ŞIRNAK VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE...

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN TAŞLIK ARAZİLER, ŞIRNAK VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN PROJE İLE TARIMA KAZANDIRILIYOR. ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ VE TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ÇALIŞMA, HEM BÖLGE ÇİFTÇİSİNE HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN TAŞLIK ARAZİLER, ŞIRNAK VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kushimoto Kardeş Şehir Parkı ile Samsun, Japon Turistlerin Rotasına Girecek
2
Şırnak İdil’de 75 bin Dekarlık Taşlık Araziler Tarıma Kazandırılıyor
3
Konurlar'da Ceviz Devrimi: İnegöl'de Gençler ve İstanbullular Bahçe Kuruyor
4
İdil'de 75 Bin Dekar Taşlık Arazi Tarıma Kazandırılıyor
5
Ümit Uysal'dan Yeni Yıl Çarşısı'na Davet — Muratpaşa'da Yılbaşı Coşkusu
6
Pamukkale 2026'ya Hazır: Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 90'a Ulaştı
7
TOBB Erzurum KGK Aralık 2025: 'Tarımda Kadın Eli' ve Dijital Dönüşüm Öne Çıktı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu