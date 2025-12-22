DOLAR
DenizBank 400 milyon dolar yurtdışı kaynak sağladı

DenizBank, seküritizasyon işlemiyle yurtdışından 400 milyon dolar finansman sağladı; kaynak KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yeşil yatırımlara yönlendirilecek.

Seküritizasyonla 10 yıla varan vadede finansman

DenizBank, seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirdiği işlem ile, 10 yıla varan vadelerde 400 milyon dolar finansman temin ettiğini duyurdu.

Banka, uluslararası piyasalardan 8 yatırımcının katılımıyla sağladığı kaynağın bir kısmını, KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik yeşil yatırımların finansmanında kullanacak.

Bora Böcügöz'ün değerlendirmesi

DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konu hakkında değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalardan sağladığımız fonları, ülke ekonomisinin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendiren, aynı zamanda yeşil dönüşümü destekleyen alanlara aktarmayı önceliklendiriyoruz. Söz konusu kaynağın bir kısmı, reel sektörün büyüme ve rekabet gücünü artıran KOBİ’ler ve kadın girişimcilerle birlikte; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim risklerini azaltmaya yönelik yatırımlara aktarılacak. Finansman araçlarımızla iklim dostu ve verimlilik odaklı yatırımların ölçeğini büyütmeye ve reel sektörün dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceği" dedi.

