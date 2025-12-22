DOLAR
Kushimoto Kardeş Şehir Parkı ile Samsun, Japon Turistlerin Rotasına Girecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kushimoto Kardeş Şehir Parkı ve Japon Bahçesi ile Yakakent’e yeniden Japon turist çekmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:12
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından yapımına başlanan Kushimoto Kardeş Şehir Parkı, yabancı turistlerin ilgisini yeniden Samsun ve özellikle Yakakent’e çevirmeyi amaçlıyor. Proje, geçmişte Japon turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği ilçeyi tekrar cazibe merkezi hâline getirmeyi hedefliyor.

Projenin Amacı ve Geri Dönüş Hamlesi

Yıllar önce Yakakent ile Kushimoto kardeş şehir ilişkisi kurulmuş, o dönemde Japon turistler ilçeyi sıkça ziyaret etmişti. Zamanla azalan bu ilgiye karşılık SBB, hem turizmi canlandırmak hem de kültürel bağı güçlendirmek amacıyla park çalışmasını başlattı.

Halit Doğan: Yakakent Samsun’un en güzel ilçelerinden bir tanesi. Japonya’dan kardeş bir şehri var, Kushimoto. Yıllar önce Japonya’dan turistler gelir ve gidermiş. Sonrasında ise bu turizm kesilmiş. İlçeye Japon temalı bir park yapıyoruz. İlçe belediye başkanımız da Japonya’ya gidecek ve tekrar Japonları Samsun’a davet edecekler. Japon turistleri Samsun’a çekmek adına böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz

Parkın Özellikleri ve Beklenen Etki

Projede yer alacak Japon Bahçesi tematik olarak tasarlanıyor; peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanı ve otopark gibi ihtiyaçlar da amacına uygun şekilde inşa edilecek. Bu düzenlemelerle Yakakent’in turizmdeki görünürlüğünün artması ve ilçe halkına yeni bir buluşma noktası kazandırılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, ilçe belediye başkanının yapacağı temaslarla Japonya’dan gelecek ziyaretçilerin yeniden Samsun rotasını tercih etmesini sağlamayı planlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge turizminde hareketlilik bekleniyor.

