KTO Başkanı Gülsoy: Gelecek, Yapay Zekayı İnsani Değerlerle Harmanlayanların Olacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, odanın ev sahipliğinde düzenlenen İş’te Yapay Zeka etkinliğinde geleceğin yalnızca teknolojiyi en çok kullananlara değil, teknolojiyi insani değerlerle en iyi harmanlayanlara ait olacağını söyledi.

Yapay zekâ insanı tamamlayacak

Gülsoy, yapay zekânın sohbet eden bir teknoloji olmanın ötesine geçtiğini; satıştan müşteri hizmetlerine, üretim planlamasından yazılıma kadar iş dünyasında dönüşüm yaratan bir araç hâline geldiğini belirtti. Yapay zeka insanı devreden çıkarmak için değil, insanla birlikte çalışmak için vardır diyerek, teknolojinin insan odaklı kullanılmasının altını çizdi.

Gülsoy, "Yapay zeka cevapları verir; ama hangi sorunun sorulmaya değer olduğuna hâlâ biz insanlar karar veriyoruz" ifadeleriyle, insanın strateji ve etik belirlemedeki rolüne vurgu yaptı. Dünyada sıkça sorulan "Yapay zeka işimi elimden alacak mı?" kaygısına karşın şirket liderliğinde en kritik becerinin teknik bilgi değil, psikolojik liderlik olduğunu söyledi. Çalışanların hata yapmaktan korkmadığı ve öğrenmenin teşvik edildiği kurum kültürleri oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Yeni yetkinlikler ve hibrit zekâ

Gülsoy, algoritmaların karar mekanizmalarının bazen bir kara kutu olduğunu belirterek, veri okuryazarlığı kadar insan sezgisinin değerinin arttığını vurguladı. Prompt Mühendisliği kavramını makineyle doğru iletişim kurma sanatı olarak tanımladı ve bunun yeni çağın okuma-yazması olduğunu söyledi.

Şirketler için yol haritasının net olduğunu belirten Gülsoy, hibrit zekâ yaklaşımını; yapay zekâyı araç değil, ekip arkadaşı olarak konumlandırmayı önerdi. Rutin, veri yoğun ve analitik işleri yapay zekâya devretme; strateji, etik ve ilişki yönetimi gerektiren alanlarda ise insana yatırım yapma çağrısı yaptı.

Son olarak Gülsoy, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin yanına insanı ve kurum kültürünü üçüncü ve belki de en kritik dönüşüm alanı olarak koymak gerektiğini belirtti ve "Yapay zekâ kadar, yapay zekâ ile omuz omuza çalışacak insanı da tasarlamak şirketlerimizin temel gündem maddesi olmalıdır" dedi.

