Manisa'da e-ihracatta yeni fırsatlar: Alibaba.com iş birliğiyle tanıtım toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde e-ihracat tanıtımı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda e-ihracatın sunduğu fırsatlar, dijital platformlar üzerinden yurtdışı pazarlara erişim yöntemleri ve lojistik süreçlerin ihracattaki önemi ele alındı.

Toplantının amacı ve katılımcılar

Manisa TSO tarafından, üyelerin e-ihracat alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla oda Hizmet Binası’nda "Alibaba.com ile E-İhracat Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya Manisa iş dünyasından temsilciler katıldı.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi: "Küresel ticaretin geçirdiği dönüşüm sürecinde, e-ihracat artık firmalarımız için alternatif bir kanal değil; sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Özellikle üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli yüksek olan Manisa’mız için dijital ticaret platformları, firmalarımızın dünya pazarlarına daha hızlı ve daha etkin şekilde ulaşmalarına imkân tanımaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli hedeflerimizden biri; üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat yetkinliklerini geliştirmek ve küresel ticaret ekosistemine entegrasyonlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, üyelerimizi e-ihracat konusunda doğru bilgi ve güvenilir iş ortaklarıyla buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden Tradefi ve Horoz Lojistik iş birliğiyle düzenlediğimiz bu toplantıda; e-ihracat ile yurtdışı pazarlara giriş yöntemleri, Alibaba.com’un sunduğu fırsatlar ve lojistik süreçlerin e-ihracattaki kritik rolü kapsamlı şekilde ele alındı. İnanıyorum ki bugün edineceğiniz bilgiler, firmalarımızın e-ihracat yolculuğunda somut adımlar atmasına ve uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına önemli katkılar sağlayacaktır".

Sunumlar ve lojistiğin rolü

Toplantıda Horoz Lojistik Dış Ticaret Grup Müdürü Erdi Danışman katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda firmaların e-ihracat yoluyla yurt dışı pazarlara giriş yöntemleri, dijital ticaretin sunduğu fırsatlar ve Alibaba.com platformunun sağladığı avantajlar detaylı şekilde ele alındı.

Danışman, e-ihracatın özellikle KOBİ’ler için sunduğu düşük maliyetli ve hızlı büyüme imkanlarına dikkat çekti. Firmaların geleneksel ihracat modellerine kıyasla dijital platformlar üzerinden daha geniş pazarlara erişebildiğini vurguladı. Ayrıca Alibaba.com’un global alıcı ağı, güvenli ödeme altyapısı ve dijital pazarlama imkanlarının firmaların uluslararası rekabet gücünü artırdığı belirtildi.

Lojistiğin e-ihracattaki kritik rolüne de değinilen sunumda, Horoz Lojistik’in sunduğu uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım çözümleri hakkında bilgi verildi. Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmalar için doğru lojistik planlamasının ihracat başarısında belirleyici olduğu ifade edildi.

Soru-cevap ve sonraki adımlar

Toplantı süresince katılımcılar e-ihracata başlama süreci, operasyonel aşamalar ve karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde firmaların merak ettikleri konular yanıtlandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya ve dijital ticaret ile e-ihracat alanındaki gelişmeleri takip etmelerine yönelik bilgilendirici toplantı ve etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.

