DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Manisa'da e-ihracatta yeni fırsatlar: Alibaba.com iş birliğiyle tanıtım toplantısı

MTSO ev sahipliğinde Alibaba.com, Tradefi ve Horoz Lojistik iş birliğiyle düzenlenen toplantıda e-ihracat fırsatları ve lojistiğin önemi anlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:59
Manisa'da e-ihracatta yeni fırsatlar: Alibaba.com iş birliğiyle tanıtım toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde e-ihracat tanıtımı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda e-ihracatın sunduğu fırsatlar, dijital platformlar üzerinden yurtdışı pazarlara erişim yöntemleri ve lojistik süreçlerin ihracattaki önemi ele alındı.

Toplantının amacı ve katılımcılar

Manisa TSO tarafından, üyelerin e-ihracat alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla oda Hizmet Binası’nda "Alibaba.com ile E-İhracat Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya Manisa iş dünyasından temsilciler katıldı.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi: "Küresel ticaretin geçirdiği dönüşüm sürecinde, e-ihracat artık firmalarımız için alternatif bir kanal değil; sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Özellikle üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli yüksek olan Manisa’mız için dijital ticaret platformları, firmalarımızın dünya pazarlarına daha hızlı ve daha etkin şekilde ulaşmalarına imkân tanımaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli hedeflerimizden biri; üyelerimizin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat yetkinliklerini geliştirmek ve küresel ticaret ekosistemine entegrasyonlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, üyelerimizi e-ihracat konusunda doğru bilgi ve güvenilir iş ortaklarıyla buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden Tradefi ve Horoz Lojistik iş birliğiyle düzenlediğimiz bu toplantıda; e-ihracat ile yurtdışı pazarlara giriş yöntemleri, Alibaba.com’un sunduğu fırsatlar ve lojistik süreçlerin e-ihracattaki kritik rolü kapsamlı şekilde ele alındı. İnanıyorum ki bugün edineceğiniz bilgiler, firmalarımızın e-ihracat yolculuğunda somut adımlar atmasına ve uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer almasına önemli katkılar sağlayacaktır".

Sunumlar ve lojistiğin rolü

Toplantıda Horoz Lojistik Dış Ticaret Grup Müdürü Erdi Danışman katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda firmaların e-ihracat yoluyla yurt dışı pazarlara giriş yöntemleri, dijital ticaretin sunduğu fırsatlar ve Alibaba.com platformunun sağladığı avantajlar detaylı şekilde ele alındı.

Danışman, e-ihracatın özellikle KOBİ’ler için sunduğu düşük maliyetli ve hızlı büyüme imkanlarına dikkat çekti. Firmaların geleneksel ihracat modellerine kıyasla dijital platformlar üzerinden daha geniş pazarlara erişebildiğini vurguladı. Ayrıca Alibaba.com’un global alıcı ağı, güvenli ödeme altyapısı ve dijital pazarlama imkanlarının firmaların uluslararası rekabet gücünü artırdığı belirtildi.

Lojistiğin e-ihracattaki kritik rolüne de değinilen sunumda, Horoz Lojistik’in sunduğu uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım çözümleri hakkında bilgi verildi. Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmalar için doğru lojistik planlamasının ihracat başarısında belirleyici olduğu ifade edildi.

Soru-cevap ve sonraki adımlar

Toplantı süresince katılımcılar e-ihracata başlama süreci, operasyonel aşamalar ve karşılaşılabilecek zorluklar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde firmaların merak ettikleri konular yanıtlandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmaya ve dijital ticaret ile e-ihracat alanındaki gelişmeleri takip etmelerine yönelik bilgilendirici toplantı ve etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA E-İHRACATIN...

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA E-İHRACATIN SUNDUĞU FIRSATLAR, DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN YURT DIŞI PAZARLARA ERİŞİM YÖNTEMLERİ VE LOJİSTİK SÜREÇLERİN İHRACATTAKİ ÖNEMİ ELE ALINDI.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA E-İHRACATIN...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hisarcıklıoğlu Denizli'den Ankara'ya: 'Devlet KDV Alacağımızı Ödesin'
2
Murat Kurum: Türkiye asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdü
3
Elazığ TSO üyelerine seyahatlerde yüzde 5 indirim
4
Denizli'de Vergi Dairesi Ağı Tamamlandı: Merkezde Sayı 4'e Yükseldi
5
Savunma sanayii ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı — Prof. Dr. Haluk Görgün
6
Dijital Usta Projesi Gaziantep'te: Gençlere Sertifika ve 3 Ay Maaş Desteği
7
Vedat Işıkhan: HAK-İŞ Görüşmesi Sonrası Veriler Asgari Ücret Komisyonu’na İletilecek

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler