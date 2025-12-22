DOLAR
Mersin'de balıkçılara ekipman desteği sürüyor

Mersin Büyükşehir, 'Destek Büyükşehirden Kısmet Denizden' programı ile 12 metre altı balıkçılara ekipman desteğini sürdürüyor; bugüne kadar 772 balıkçıya ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:27
Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Destek Büyükşehirden Kısmet Denizden" programı kapsamında, küçük ölçekli balıkçıların çalışma şartlarını iyileştirmek için ekipman ve malzeme desteğini aralıksız sürdürüyor. Proje Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Destek kapsamı

Program dahilinde Mersin'de faaliyet gösteren 12 metre altı teknelere sahip küçük ölçekli balıkçılara Türk bayrağı, tulum takımı, polar ceket, çizme, can yeleği ve tutya desteği sağlanıyor.

Büyükşehir'in çalışması ve sayılar

Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 772 balıkçıya malzeme desteğinde bulunuldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Su Ürünleri Mühendisi Gürhan Çökmez, balıkçılara yönelik desteklerin aralıksız süreceğini belirterek, "Amacımız balıkçılarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde denize açılmalarını sağlamak. 2023 yılında 372 balıkçımıza tulum, çizme ve tutya desteği sağladık. 2025 yılında ise 400 balıkçıya Türk bayrağı, tulum, polar ceket, çizme ve can yeleği ekipmanlarını ulaştırdık" dedi.

Kooperatif başkanından değerlendirme

Mersin Ticari Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Yüzgeç, Büyükşehir Belediyesinin balıkçılara verdiği desteklerin önemine dikkat çekerek, "Ekonomik şartlar elvermediği için eski çizme ve muşamba kullanan balıkçılarımıza Büyükşehir Beldeiyesinin desteği bir nefes oldu. Verilen tüm malzemeler yerinde ve uygun, çünkü bazen balıkçının bir iğne almaya bile gücü yetmiyor" diye konuştu. İlk defa bir belediyenin balıkçıların yanında durduğunu ve destek verdiğini sözlerine ekleyen Yüzgeç, "Daha önce hiçbir belediye bizimle ilgilenmedi. Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini dört dörtlük yapıyor ve yanımızda bir güç olduğunu hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

