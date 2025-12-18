MTSO 140. Yılını Cumhuriyet Meydanı'nda Kutladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 140’ıncı yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutladı.

Tören ve program

Kutlamalara MTSO Meclis üyeleri, komite üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli katıldı. Törende şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Hakan Sefa Çakır ile Hamit İzol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekildi. Kutlamalar, MTSO hizmet binasında düzenlenen kokteyl ve 140. yıl pastasının kesilmesiyle devam etti.

Başkanların mesajları

Hakan Sefa Çakır, törenin açılışında kurumun önemine dikkat çekerek, "Bu büyük tarihe birlikte not düşmekten, sizlerle birlikte değer katmaktan, emek vermekten gurur duyuyorum" dedi. Çakır, MTSO'nun "hem Mersin’in hem bölgemizin hem de Türkiye’nin kalkınmasına en büyük katkıları sunan bir kuruma dönüştüğünü" belirtti ve geçmişten bugüne emek veren herkese şükranlarını sundu.

Hamit İzol ise Mersin’in yaşanabilir ve güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, "Odamızın birlik, beraberlik ve kardeşliği şehre yansımaktadır" ifadelerini kullandı. İzol, bu dayanışmanın merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle kurulan güçlü diyaloglarla daha da güçlendiğini ve birlikteliğin kent ticareti, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında etkisini artıracağını söyledi.

