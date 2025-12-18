Murat Kurum: Türkiye asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdü

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 'Ankara'nın Geleceği Zirvesi' programında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ile kentsel dönüşüm ve iklim hedeflerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Kentsel dönüşüm, tarihi dokunun korunması ve yeşil koridorlar

Bakan Kurum, Ankara'da hemen hemen her ilçede eserleri bulunduğunu belirterek kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçeleri ve altyapı çalışmalarına dikkat çekti. Kurum, "Geçmişini koruyamayan şehir asla geleceğini inşa edemez" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı ve tarihi Saracoğlu mahallesinin ihya edildiğini, Ergelen meydanı çalışmalarının etaplar halinde tamamlandığını söyledi.

Ankara'ya iki ana yeşil koridor kazandıracaklarını aktaran Kurum, bu koridorların güneyde Atatürk Orman Çiftliği ile başlayan Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi ile birleştiğini; diğer yanda İmrahor Vadisi ile başlayıp Mogan, Eymir ve Gölbaşı'nı içine alan bir güzergâhtan oluştuğunu belirtti. Bu alanların ilçeler ve şehir içindeki yeşil alanlarla bağlanacağını ifade etti.

Spor yatırımları: Yeni stadyum

Kurum, Ankara'nın sporda daha başarılı olması hedefiyle inşa edilen 45 bin kişilik stadyum projesinde sona yaklaşıldığını söyledi. Projenin TOKİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla yürütüldüğünü belirten Bakan, stadyumun hem yerel hem uluslararası temsil kapasitesine katkı sağlayacağını ve önümüzdeki yıl tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sanayi taşıma ve organize sanayi projeleri

Ankara'da yürütülen kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine ek olarak sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasına ilişkin projelerden bahseden Kurum, GİMAT toptancılar sitesinin Kahramankazan ilçesine taşınmasının Türkiye'nin en büyük sanayi taşıma projelerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca hurdacılar sitesi gibi modern alanlar inşa edildiğini ve toplamda 14 organize sanayi bölgesi ile şehrin ekonomik yapısına bütüncül bakıldığını vurguladı.

Deprem sonrası çalışmaları: Sayılar ve hedefler

Bakanlık olarak çalışmaların bir elinin hep deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Kurum, Meclis'te paylaşılan değerlendirmeyi hatırlatarak, "Türkiye asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürmüş, tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir" dedi.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımı ve ekonomik maliyeti vurgulayarak şu rakamları paylaştı: afetin doğrudan maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı maliyeti 150 milyar dolar, sadece konut hasarının değeri 57 milyar dolar. 11 ilin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları detaylandıran Kurum, 43 bin yeni dükkan, eş zamanlı tamamlanan 11 bin kilometre altyapı projesi ve 63 bin köy evi ile 4 bin 333 köyde yapılan çalışmaların bölgesel üretim ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca, "Sizlerin de desteğiyle 355 bin konutumuzu tamamladık" diyerek 27 Aralık'ta söz verilen 455 bininci konut anahtar teslim töreninin gerçekleştirileceğini aktardı.

Yüzyılın konut projesi ve istihdama etkisi

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla TOKİ ile bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretimi tamamlandığını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yüzyılın konut projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini ve bunun 31 bin 74'ünün Ankara için ayrıldığını söyledi.

Kurum, projenin 1,5 trilyon liralık bir yatırım olduğunu, 300 sektörü doğrudan etkileyerek ekonomiyi ve istihdamı hızlandıracağını ifade etti.

İklim hedefleri ve COP31

Bakan Kurum, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma perspektifinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz ay Brezilya'da gerçekleştirilen konferanslara katılım ve başarılı müzakerelere atıfta bulunan Kurum, Türkiye'nin 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in ev sahibi olduğunu vurguladı ve ülkenin iklim krizinin mağduru değil, çözümün öncüsü olması yönünde adımlar attıklarını söyledi.

Kurum'un konuşması, Ankara'nın kentsel dönüşüm, deprem sonrası yeniden inşa, büyük konut projeleri ve iklim hedefleri ekseninde yürütülen çalışmaların kapsamlı bir özetini sundu.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, 'ANKARA'NIN GELECEĞİ ZİRVESİ’ PROGRAMINDA KONUŞTU. DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARA DEĞİNEN KURUM, "TÜRKİYE ASRIN FELAKETİNİ ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ, ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GEÇMİŞTİR" DEDİ.