OKA: Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü Webinarı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İletişim Başkanlığı iş birliğinde "Sürdürülebilir Kalkınma İletişimi ve Medyanın Rolü" başlıklı bir webinar düzenliyor. Etkinlik, sürdürülebilir kalkınma politikalarının kamuoyuna etkili şekilde aktarılmasını ve medyanın bu süreçteki rolünü masaya yatıracak.

Ajansların Rolü

Kalkınma ajansları; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel kalkınma hamlesi vizyonu doğrultusunda ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği esas alan politika geliştirme, mali destek programları uygulama ve yatırım süreçlerini destekleme görevlerini yürütüyor. Bu çalışmalarla yerel potansiyelleri harekete geçirerek kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma modellerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Neden İletişim ve Medya Önemli?

Sürdürülebilir kalkınma politikalarının kalıcı ve yaygın etki oluşturabilmesi, bu politikaların toplumun tüm kesimlerine doğru, güvenilir ve etkili iletişim yöntemleriyle aktarılmasına bağlı. İletişim; farkındalık oluşturma, güven tesis etme ve davranış değişikliğini destekleyen stratejik bir araç olarak öne çıkarken, medya ise sürecin hem taşıyıcısı hem de dönüştürücü gücü konumunda bulunuyor.

Webinar Detayları

Webinar, 22 Aralık Pazartesi saat 15.00’te başlayacak. Programın ana oturumunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Dr. Zeynep Zelan konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik kapsamında sürdürülebilir kalkınma politikalarının kamuoyuna etkili biçimde aktarılmasında iletişim stratejileri ve medyanın rolü ele alınacak.

OKA ile İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşecek webinar, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan kurumlar, medya temsilcileri ve konuya ilgi duyan paydaşlar için önemli bir bilgi paylaşım platformu sunacak.

