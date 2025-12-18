DOLAR
Osmaniye'de ıspanak hasadı başladı: Hedef 3 bin ton

Osmaniye'de ıspanak hasadı Kadirli Vayvaylı'da başladı; kent 11'inci sırada, hedef 3 bin tonu aşkın rekolte. Vali Erdinç Yılmaz tarlada üreticilerle oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:16
Osmaniye'de ıspanak hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de, kış sebzelerinin vazgeçilmezi ıspanak için hasat dönemi başladı. Kent, Türkiye'de ıspanak üretiminde 11'inci sırada yer alıyor.

Kadirli ilçesi Vayvaylı köyünde gerçekleştirilen hasat programında, verimli topraklarda bu yıl 3 bin tonu aşan rekolte hedefleniyor. Tarımsal üretimde söz sahibi olan kentte çiftçiler hasat heyecanı yaşıyor.

Vali Yılmaz tarlada üreticilerle oldu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, programda çiftçilerle birlikte tarlaya gidip hasat yaptı ve üreticilere bereketli bir sezon diledi. Vali Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Kadirli ilçemizde ıspanak tarlasındayız. Ispanak topluyor hemşehrilerimiz. Türkiye’de ıspanak üretiminde Osmaniye’miz 11’inci sırada. Yaklaşık 3 bin tonu aşan bir rekolte bekliyoruz. Üretimimiz bereketli olsun, hayırlı olsun. İnşallah çiftçilerimizin yüzünü hep güldürsün diyoruz. Çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylık versin"

