Samsun GES ile 296 Milyon TL Tasarruf: Yeşil Enerji Şehri Güçlendiriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Samsun Güneş Enerji Santrali (Samsun GES), Mart 2024'ten bu yana gösterdiği performansla hem belediye bütçesine hem de çevreye önemli katkılar sunuyor.

Üretim ve mali kazanımlar

Hizmete girdiği Mart 2024'ten bu yana 124 milyon 213 bin 277 kWh elektrik üreten tesis, 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı elektriğin yüzde 90'ı, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün kullandığı elektriğin yüzde 40'ı Samsun GES ile karşılanıyor.

Çevresel etkiler

Samsun GES, hizmete girdiği 19 ayda 77 bin ton karbon salınımını azalttı ve 146 bini aşkın ağacın kesilmesini önledi; böylece belediye hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefine katkı sağlıyor.

Başkan Halit Doğan'ın değerlendirmesi

Halit Doğan şu değerlendirmeyi yaptı: "Samsun Güneş Enerji Santrali, hizmete girdiği Mart 2024’ten bu yana 124 milyon 213 bin 277 kWh elektrik üretti, 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağladı. Bu rakamlar gösteriyor ki Samsun, güneş enerjisini doğru ve verimli kullanma noktasında Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir kalkınma modeli, sürdürülebilir bir şehir vizyonu ve enerjide bağımsız bir Samsun hedefi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin farkında olan bir anlayışla enerjide dışa bağımlılığı azaltan, belediye bütçesini güçlendiren ve çevreye nefes aldıran her projeye büyük önem veriyoruz. GES projesi de hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir kazanım. Yeşil enerji de daha güçlü bir Samsun diyerek çalışmaya devam ediyoruz".

