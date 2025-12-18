Savunma sanayii ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı — Prof. Dr. Haluk Görgün

Savunma ve havacılık ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İSO ile SAHA İstanbul tarafından düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğinde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin performansına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinliğin 7’ncisi, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Haluk Görgün ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketleri ve tedarikçileri zirvede bir araya geldi; ayrıca "Savunma Sanayisinde Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel düzenlendi.

Görgün'ün açıklamaları

Görgün etkinlikte şunları söyledi: "Savunma sanayii ekosistemimiz bugün itibariyle, 3 bin 500’den fazla firma, 1 bin 400’den fazla aktif proje, 100 binin üzerinde doğrudan istihdam, 20 milyar doları aşın ciro elde etmiştir. Günümüz itibariyle 8,2 milyar dolara yaklaşan rekor ihracat hacmiyle, dünyada benzerine az rastlanan bir yapıya erişmiştir."

Görgün ayrıca yerlilik oranının %80’i aştığını, ihracat yapılan ülke sayısının 185 ve ihraç edilen ürün çeşidinin 230 olduğunu belirtti. EYDEP modeline ilişkin olarak ise yan sanayiye verilecek işlerin en az %70’inin EYDEP sertifikalı firmalar tarafından gerçekleştirilmesini esas aldıklarını vurguladı.

Finansman ve destek programları

Likiditeyi artırma amaçlı başlatılan yeni "Kredi Kefalet Programı" ile Kredi Garanti Fonu, İhracatı Geliştirme A.Ş. ve Katılım Finans Kefalet A.Ş. gibi kuruluşlar bir araya getirildi ve toplam 40 milyar TL kefalet büyüklüğünde bir model devreye alındı. Görgün, "Şimdiye kadar bu programdan bin 200 firma 8 milyon 250 bin TL tutarında kredi kullanarak yararlandı" dedi.

Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) kapsamında 9 binden fazla ürün ve 4 binden fazla firma envantere alınırken; Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı (EYDEP) ile bin 600’den fazla firma değerlendirildi, 400’ün üzerinde firma hibe ve mentorluk desteği aldı, 85 firmamız stant-yer destek mekanizmalarından faydalandı. Toplam 5.7 milyar TL tutarında çeşitli kredi ve leasing modelleri aktif olarak yürütülüyor. Firmalara verilen toplam 25 milyon dolar kredi desteği de vurgulandı. "Geçtiğimiz yıl 24, bu yıl 37 firmamıza kredi desteği sağladık" sözleriyle uygulamanın saha etkisine dikkat çekildi.

Küresel fırsat ve Türkiye'nin konumu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel savunma harcamalarının yükseldiğine işaret ederek, ABD’nin NATO ülkelerine yönelik baskıları, Almanya’nın 500 milyar avroluk fonu ve AB’nin 150 milyar avroluk SAFE mekanizmasının güvenliğin öncelikli hale geldiğini gösterdiğini söyledi. Bahçıvan, Türkiye'nin yüksek yerlilik oranı, mühendislik altyapısı ve gelişen ekosistemiyle tedarik zinciri çeşitlendirmesinde tercih edilen bir konuma geldiğini, bunun da ihracatı büyütme ve yeni pazarlara açılma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Bahçıvan ayrıca, rekabetin artık bütçelerden çok yapay zeka, otonom sistemler ve siber güvenlik gibi yüksek teknoloji alanlarına hâkimiyetle belirlendiğini vurguladı ve Ar-Ge, nitelikli insan kaynağı ile çevik bir sanayi ekosisteminin önemine dikkat çekti.

SAHA İstanbul'dan dönüşüm vurgusu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci, Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve yerlileşme sürecini anlattı: "Bugün insansız hava araçlarında dünya liginde en üst sıralarda olmamız, özgüvenin ve yılmadan çalışmanın sonucudur." İkinci, dönüşümün somut göstergelerini şu rakamlarla özetledi: 62 projeden 1.000+ projeye, 1 milyar dolardan 12 milyar dolara üretim hacmine, 248 milyon dolardan 7,5 milyar dolara ihracata, 9 binden 100 bine yükselen insan kaynağına ve birçok alanda %80 olan dışa bağımlılığın %20 seviyelerine inmesine bağladı.

Görgün, Bahçıvan ve İkinci'nin mesajları, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi güçlendirerek küresel pazarda söz sahibi olma hedefinin sürdüğünü ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN