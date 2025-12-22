Şırnak İdil’de 75 bin dekarlık taşlık araziler tarıma kazandırılıyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde atıl vaziyetteki taşlık araziler, Şırnak Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışma ile üretime açılıyor. Şırnak İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, hem yerel istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje, uygulama ve ekim planı

Çalışma kapsamında İdil ve çevresindeki toplam 75 bin dekar taşlık arazinin taşlardan temizlenerek tarıma kazandırılması planlanıyor. Projenin ilk etabında bin 500 dekarlık alanda taş temizleme sürecine başlandı; şu ana dek 200 dekarlık alanın temizlenme aşamasına geldiği bildirildi. Temizlenen sahalarda bu yıl mercimek, buğday ve arpa ile baklagil ekimleri yapılacak.

Yetkili açıklamaları

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, projeyi İHA muhabirine değerlendirirken, "Şırnak İdil, atıl taşlık arazilerinin taşlardan temizlenmesi ve tarıma kazandırılması projesi kapsamında şu an iş makineleri taşlık arazilerde taşları toplamakta. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifeti ile kurulan kompresör taş kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Taşlardan temizlediğimiz arazileri tarıma kazandırarak buralarda güçlü bir şekilde tarım yapma hedefindeyiz. Taşlardan temizlediğimiz alanlarda mercimek, buğday, arpa, baklagil gruplarının ekimini gerçekleştirebileceğiz bu yıl. Çiftçilerimize sunmuş olduğumuz bu hizmetten dolayı ilimiz, ilçemize ekonomi katkı sağlayacaktır" dedi.

Sezgin ayrıca, "Taşlardan temizlediğimiz araziler, daha önce tarımın yapılmadığı, kimyasal gübrenin kullanılmadığı, hiçbir şekilde pestisitle bulaşık olmayan tertemiz arazilerdir. Bu alanların ülke tarımına kazandırılması, hem bölgemizdeki çiftçilerimizi memnun etmekte, hem de ülke tarımına büyük bir güç kazandırmaktadır. Bu çalışma ile beraber İdil ilçemizdeki genç çiftçilerimize istihdam olanağı oluşturacak, tarımsal açıdan ilçemizi daha da güçlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşların değerlendirilmesi ve ekonomik katkı

Projede çıkan taşlar, İl Özel İdaresi tarafından kurulan kompresör taş kırma eleme tesisine taşınıp mıcır haline getirilecek ve köy ile yayla yollarının yapımında kullanılacak. Bu uygulama kırsal altyapıya katkı sağlarken, taşların tarımı engelleyen unsur olmaktan çıkarılmasını sağlıyor.

Sezgin, projenin ekonomik etkisine ilişkin olarak, "Atıl durumda ki taşlık arazilerden taşların temizlenmesi ile beraber tarıma kazandırılması sonucunda bölge genelinde yapmış olduğumuz çalışma ile toplam da 350 milyon lira hasıla ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam ve gelecek planı

Yetkililer, projenin planlı şekilde genişletilerek İdil ve çevresindeki 75 bin dekarlık potansiyelin etap etap tarıma kazandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu adımın bölge çiftçisine yeni gelir ve istihdam kapısı açması, aynı zamanda bölge tarımında sürdürülebilir bir büyüme sağlaması bekleniyor.

