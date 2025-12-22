Süleyman Ferit Eczacıbaşı Yenilikçi Öğrenme Merkezi İzmir Kemeraltı’nda faaliyete geçti

İzmir’in ilk Müslüman Türk eczacılarından Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın meslek yaşamını sürdürdüğü tarihi yapı, restorasyonun ardından Süleyman Ferit Eczacıbaşı Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hizmete açıldı. Merkez, Kentimiz İzmir Derneği çatısı altında özellikle nitelikli eğitime erişimi kısıtlı çocuk ve gençleri bilimle buluşturmayı hedefliyor.

Restorasyon ve konum

Kentin köklü ticaret ve kültür merkezi olan Kemeraltı’nda yer alan yapı, Tarihi Kemeraltı Restorasyon Çalışmaları kapsamında kente yeniden kazandırıldı. Ziyaretçilere, geçmişe dair izleri aktarmak amacıyla merkezde Şifa Eczanesi replikası da yer alıyor; böylece Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın toplum sağlığına hizmet anlayışı ve geçmiş eczacılık pratiği somut biçimde sergileniyor.

Eğitim programları ve atölyeler

Yapının geçmişinde yer alan yerli ilaç çalışmaları ve kolonya üretimine atıfla, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliğiyle merkezde kolonya ve sabun üretim atölyeleri ile kimya deneyleri düzenlenecek. Merkezin amacı, çocuklara bilimin gündelik hayatla bağını gösteren; merak ve öğrenme motivasyonunu destekleyen uygulamalı bir öğrenme ortamı sunmak.

Resmî ziyaret ve açıklamalar

Açılış ziyaretinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı gibi yöneticiler yer aldı. Ziyarette konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı şunları söyledi: "Dedemiz Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın meslek yaşamına ev sahipliği yapan bu yapının restore edilerek çocuklara ve gençlere yönelik bilim temelli bir öğrenme merkezine dönüşmesi ailemiz için ayrı bir anlam taşıyor. Süleyman Ferit eczacılık mesleğini toplum yararı odağıyla sürdürdü. Bugün de onun bu yaklaşımıyla uyumlu bir şekilde bu yapının çocuk ve gençleri bilimle buluşturan bir merkeze dönüşmesi çok değerli. Umuyorum ki bu merkez, İzmir’de çocuklar için bilimsel merakı destekleyen bir buluşma noktası olacak"

Hedef ve destek

Kentimiz İzmir Derneği’nin çalışmaları ve Eczacıbaşı Topluluğu desteğiyle merkezin, çocuk ve gençlere ilham veren bir öğrenme ortamı oluşturması ve tarihî yapının kent belleğinde yeniden yerini alması hedefleniyor.

