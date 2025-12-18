TOBB Erzurum GGK Aralık Toplantısı ETSO'da
TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu’nun (GGK) Aralık ayı olağan toplantısı, ETSO’da gerçekleştirildi. Toplantı, Erzurum TOBB GGK Yönetim Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci başkanlığında yapıldı.
Toplantı gündemi ve katılımcılar
Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Aralık 2025 dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.
Öne çıkan başlıklar
Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle, ETSO’ya kayıtlı 20 firmaya yönelik Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları ele alındı.
Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
ETSO Türk Patent Sınai Mülkiyet Danışma Birimi tarafından marka tescil süreci sunumu yapılarak başvuru durumları incelendi.
TOBB - Azerbaycan KOBİA iş birliği kapsamında Nahçıvan’da düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.
