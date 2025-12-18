DOLAR
TOBB Erzurum GGK Aralık Toplantısı ETSO'da

TOBB Erzurum GGK Aralık toplantısı ETSO'da yapıldı. İsmail Suci başkanlığında, Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 20 firmaya dijital dönüşüm, EEN, marka tescili ve Nahçıvan forumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:20
TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu’nun (GGK) Aralık ayı olağan toplantısı, ETSO’da gerçekleştirildi. Toplantı, Erzurum TOBB GGK Yönetim Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci başkanlığında yapıldı.

Toplantı gündemi ve katılımcılar

Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Aralık 2025 dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Öne çıkan başlıklar

Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle, ETSO’ya kayıtlı 20 firmaya yönelik Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları ele alındı.

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

ETSO Türk Patent Sınai Mülkiyet Danışma Birimi tarafından marka tescil süreci sunumu yapılarak başvuru durumları incelendi.

TOBB - Azerbaycan KOBİA iş birliği kapsamında Nahçıvan’da düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

