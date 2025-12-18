Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası 500 milyon euro kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası (ADB) arasında 17 Aralık tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında, 500 milyon euro tutarında ve 19 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmanın kapsamı ve öncelikli hedefler

Söz konusu kaynak, ADB’nin Türkiye’deki en yüksek tutarlı işlemi olup, ağırlıklı hedefi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki Türk ihracatçı firmaların uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bunun yanı sıra, kadınların işgücüne katılımının artırılması, Türk ihracatçılarının yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği yatırımları gibi alanlarda da finansman sağlanacaktır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konu ile ilgili olarak, "İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu iş birliğimiz; sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Bu anlaşma, Türk Eximbank’ın çok taraflı kalkınma kuruluşları ile yürüttüğü iş birliklerine yeni bir halka eklerken, bölgesel toparlanma ve yeşil dönüşüm hedeflerine doğrudan destek sunmayı amaçlıyor.

