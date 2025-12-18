DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası 500 milyon euro kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası arasında Hazine garantili 500 milyon euro, 19 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı; kaynak deprem bölgesi KOBİ'leri ve yeşil yatırımları destekleyecek.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:05
Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası 500 milyon euro kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası 500 milyon euro kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası (ADB) arasında 17 Aralık tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında, 500 milyon euro tutarında ve 19 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmanın kapsamı ve öncelikli hedefler

Söz konusu kaynak, ADB’nin Türkiye’deki en yüksek tutarlı işlemi olup, ağırlıklı hedefi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki Türk ihracatçı firmaların uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bunun yanı sıra, kadınların işgücüne katılımının artırılması, Türk ihracatçılarının yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği yatırımları gibi alanlarda da finansman sağlanacaktır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konu ile ilgili olarak, "İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi altında kurulan bu iş birliğimiz; sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Bu anlaşma, Türk Eximbank’ın çok taraflı kalkınma kuruluşları ile yürüttüğü iş birliklerine yeni bir halka eklerken, bölgesel toparlanma ve yeşil dönüşüm hedeflerine doğrudan destek sunmayı amaçlıyor.

TÜRK EXİMBANK İLE ASYA KALKINMA BANKASI ARASINDA 500 MİLYON EURO TUTARINDA 19 YIL VADELİ KREDİ...

TÜRK EXİMBANK İLE ASYA KALKINMA BANKASI ARASINDA 500 MİLYON EURO TUTARINDA 19 YIL VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun GES ile 296 Milyon TL Tasarruf: Yeşil Enerji Şehri Güçlendiriyor
2
Türk Eximbank ile Asya Kalkınma Bankası 500 milyon euro kredi anlaşması imzaladı
3
MTSO 140. Yılını Cumhuriyet Meydanı'nda Kutladı
4
Akıncı: Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği ile Depolama Süreçleri Yenilendi
5
Sadıkoğlu: Deprem Bölgesinde KDV %1’e İndirilmeli
6
Işıkhan: Özel hastanelere aktarılan pay artmıyor — SGK verileri
7
Bakan Işıkhan: İşçi Kesiminin Komisyona Alınmaması Büyük Eksiklik Değil

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler