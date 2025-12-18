Vedat Işıkhan: HAK-İŞ Görüşmesi Sonrası Veriler Asgari Ücret Komisyonu’na İletilecek

Vedat Işıkhan HAK-İŞ Ziyaretinde Komisyona Veri İletileceğini Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüş alışverişinde bulunmak üzere Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşme Sonrası Açıklamalar

Bakan Işıkhan, yürütülen sosyal diyalog sürecine vurgu yaparak, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile yapılan değerlendirmelere dikkat çekti. Işıkhan, toplantıda alınan bilgilerin Asgari Ücret Komisyonu'na aktarılacağını belirtti:

"Görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim"

Işıkhan, sürecin sağlıklı işlemesi için elde edilen görüşlerin ilgili makamlara ve genel müdürümüze iletileceğini söyledi ve sosyal diyalog süreçlerinin devam edeceğini vurguladı. Bakan ayrıca, masada işçi temsilcilerinin olmamasının "çok önemli bir eksiklik" olmadığına dair değerlendirmesini paylaştı:

"Burada özellikle şunun altını çizmek isterim, masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ’in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ’in masasında bu istişareleri yaptık ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek süreci sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım"

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan İşverenlere Çağrı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşmede konfederasyonun asgari ücret konusundaki mevcut görüşlerini yeniden paylaştığını açıkladı. Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesine ilişkin taleplerini ve gerekçelerini daha önce rapor halinde sunduklarını belirtti ve bunun bugün tekrar teyit edildiğini ifade etti.

Arslan, düzenlemelerin 2026 yılı asgari ücret belirleme süreciyle çakışabileceğine dikkat çekerek, özellikle TİSK ve diğer işverenlere yönelik uyarıda bulundu:

"Buradan da TİSK’e, iş verenlere bir çağrı yapmamız gerekiyor. İşçi kesiminin komisyonda yer almamasını fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili taleplerini kabul ettirme girişimlerinden vazgeçmelerini istiyoruz"

Görüşme sonrası Işıkhan, HAK-İŞ ile yapılan değerlendirmeler ve TÜRK-İŞ ile sürdürülen temasların sonuçlarının, kısa süre içinde Asgari Ücret Komisyonu gündemine taşınacağını bildirdi.

