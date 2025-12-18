Vedat Işıkhan: İşçilerin Taleplerini Asgari Ücret Komisyonu'na Yansıtacağım

Vedat Işıkhan: "İşçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyona yansıtacağım"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 görüşmeleri sürüyor

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi tarafının görüşlerini almak üzere önce TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile, ardından HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Alınan talepler ve değerlendirmeler, Bakanlık binasına taşınarak komisyonda paylaşılmak üzere hazırlandı. Işıkhan, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Işıkhan'ın görüşmelere dair ifadeleri şu şekilde oldu:

"Burada önemli olan konu benim bu istişare sürecini yönetmemdeki amaç gerçekten şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşçi kesimi masada yok. Olmayabilir. Ancak ben Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce Türk İş’e giderek Türk-İş Masası’nı kurduk. Hak-İş’e giderek Hak-İş Masası’nı kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım. Biraz sonra da komisyonumuz biliyorsunuz saat 14.00'te toplanacaktı. Biraz gecikmeli de olsa ben bu toplantıya katılacağım. İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz bu görüşleri komisyonda ben çalışma bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize bunları ifade edeceğim"

Işıkhan, asgari ücret belirlenirken dikkate alınacak unsurlara da vurgu yaptı:

"Sizler de biliyorsunuz asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde birçok parametre var. Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, vatandaşlarımızın sosyal politika ihtiyaçları, hepsini biz bu komisyonda ele alıp değerlendireceğiz"

İşçi tarafının somut bir rakam talebi olup olmadığı sorusuna karşılık Işıkhan, sürecin doğası gereği bunların komisyonda ele alınacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"Şu an zaten komisyonun toplanma amacı bu. Tüm bunları görüşmemdeki amaç zaten o. TÜRK-İş’in dile getirmiş olduğu bu talepleri biz komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. En son görüşmede başkanlarla yaptığım toplantı sonrasındaki tüm verileri alıp şimdi komisyondaki komisyon üyeleriyle de paylaşacağım. Bu yüzden her şey sosyal diyalog ortamında atmosferinde gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerimden bir tanesi"

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİNİ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NA SUNACAĞIM" DEDİ.