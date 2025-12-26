2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri ve Son Tarihler Açıklandı mı?

Binlerce adayın merakla takip ettiği 2026 bedelli askerlik takvimi netleşiyor. 25 Aralık itibarıyla başvuru ve ücret işlemlerini tamamlayan yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı duyurularına kilitlendi.

Sınıflandırma ve yer açıklama takvimi

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün çalışma takvimine göre, 2025 içinde başvurusunu eksiksiz tamamlayanların bedelli askerlik yerleri 2026 Ocak ayı içerisinde erişime açılacak. Bakanlığın geçmiş uygulamaları ve mevcut planlamaya göre, sınıflandırma sonuçlarının Ocak ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Bu duyuru ile birlikte hangi celp döneminde, hangi ilde ve hangi birlikte temel askerlik eğitimi alacakları kesinleşecek.

Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Kura ve sınıflandırma sonuçları posta ile tebliğ edilmeyecek; tüm süreç dijital ortamda yürütülecek. Sonuçları öğrenmek için izlenecek yol:

1. e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

2. Hizmet Arama: Arama çubuğuna 'Askerliğim' veya 'Sınıflandırma Sonuçları' yazın.

3. MSB Ekranı: Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili hizmetine tıklayarak celp dönemi ve birlik bilgisini görüntüleyin.

52 Bin Liralık zam uyarısı — son gün 31 Aralık 2025

2026 yılı memur maaş katsayısı artışı ile birlikte bedelli askerlik ücretine yaklaşık %18,73 oranında zam gelmesi öngörülüyor. Mevcut durumda (Temmuz-Aralık 2025) 280.850 TL olan bedelli ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla tahmini olarak 333.454 TL seviyelerine yükselebilir. Tahmini zam farkı: 52.604 TL.

Bu farkı ödemek istemeyen yükümlülerin işlemlerini 31 Aralık 2025 (mesai bitimi) tarihine kadar tamamlayıp dekontlarını almaları gerekiyor. 1 Ocak sabahı sistem otomatik olarak zamlı tarifeye geçecektir.

Sıkça sorulan kısa yanıtlar

Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2025 yılında başvuranların yer ve celp bilgileri 2026 Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Ocak 2026 zammı ile birlikte bedelli askerlik ücretinin tahmini olarak 333.454 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Bedelli askerlik sonuçlarına nereden bakılır? Sınıflandırma ve yer sonuçları e-Devlet sistemi üzerindeki 'Askerliğim' hizmeti aracılığıyla sorgulanabilir.