Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Erden Timur'a ilişkin son dakika: Futbolda bahis operasyonu genişliyor

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı başlatılan ve futbol camiasını sarsan "Futbolda Bahis Soruşturması"nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Operasyonun odağındaki isimlerden biri olan Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkanvekili Erden Timur, soruşturma dosyasında yer aldı.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda futbolcu, yönetici ve diğer şüphelilere yönelik işlemler başlatıldı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı; emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu 24 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma dosyasında MASAK raporlarının da yer aldığı ifade edildi.

Erden Timur kimdir?

Erden Timur, 16 Kasım 1981, Mersin doğumludur ve Tarsus Amerikan Koleji mezunudur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık unvanı aldı. Eğitimine London School of Economics'te devam ederken ailevi sağlık gerekçeleriyle Türkiye'ye döndü ve kariyerini inşaat-gayrimenkul sektörüne yönlendirdi. 2010 yılında kurduğu NEF markasıyla tanınan Timur, patentli "foldhome" konseptiyle sektöre yenilik getirdi. Forbes 2020 verilerine göre Türkiye'nin en zengin 100 ismi arasında yer alan Timur, 2022 yılında Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev aldı.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları

Soruşturmanın başka bir ayağında aktif futbolcuların da bulunduğu belirtildi. Gözaltı listesinde yer alan 14 futbolcunun kendi takımlarının maçlarında "rakip takım kazanır" bahsi oynadığı iddiası şok etkisi yarattı. Ayrıca bir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çalışanı ile Kasımpaşa–Samsunspor maçına ilişkin şüpheli bahis iddiaları bulunan 6 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Türk futbolu daha önce de benzer dalgalarla sarsılmıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda hakem camiasına yönelik soruşturmalar kapsamında 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş, bazı hakemler 1 yıla varan hak mahrumiyeti cezalarıyla karşılaşmıştı. O dosyada adı geçen 17 hakem ve bir Süper Lig kulüp başkanının karıştığı soruşturmada 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma ve operasyonla ilgili gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor; yetkili kurumların ve adli makamların açıklamaları takip ediliyor.