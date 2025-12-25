Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltına Alındı: TFF'yi Sarsan İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Genel Sekreteri Ebru Köksal ve eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun merkezinde 2011 yılındaki Futbolda Şike Soruşturması ve FETÖ bağlantısı iddiaları bulunuyor.

Soruşturmanın Detayları

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ı ifade vermek üzere emniyete sevk etti. Gözaltı gerekçesi olarak şüphelilerin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlamaları gösterildi.

Ebru Köksal Kimdir?

Ebru Köksal, 20 Mayıs 1968 doğumlu olup finans ve spor yöneticiliği alanında uluslararası kariyere sahiptir. Eğitimine Robert Kolej'de başladı, ardından Brown Üniversitesi'nden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden çift diploma ile mezun oldu.

1990-2000 yılları arasında Morgan Stanley, Citibank ve AIG Capital Partners gibi kurumlarda yatırım bankacılığı yaptı. 2001-2011 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

2010-2012 yıllarında Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak bu göreve seçilen ilk kadın yönetici oldu. TFF'deki görevi 2011-2012 yılları arasında, yaklaşık 4 ay sürmüştür. 2011'de Stadium Business Awards tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilmiştir. 2013 yılında ise Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

Gözaltı Gerekçesi ve İddialar

Başsavcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınan isimlerin 2011 yılında kamuoyunda "Şike Kumpası" olarak da anılan süreçte usulsüz işlemlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Özellikle Mehmet Baransu ile irtibat iddiası ve soruşturmayı etkileyebilecek biçimde bilgi paylaşımı yapıldığı iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Gözaltına Alınan Diğer İsimler

Soruşturma kapsamında adı geçen diğer kişiler arasında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı bulunuyor. Bu isimler de emniyete sevk edildi.

Köksal'ın TFF'deki Görevi

Ebru Köksal, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2011-2012 yılları arasında Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Avrupa Kulüpler Birliği'nde yönetim kurulu üyeliği yapan ilk kadın oldu.

Soruşturma ile ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.