2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

GSB Aralık Duyurusu ile 2026 KYK Burs ve Kredi Ücretleri Netleşecek

Milyonlarca üniversite öğrencisinin gelir kaynağı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ödemelerinde yeni yıl beklentisi arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) her yılın sonunda yaptığı güncellemeyi, enflasyon ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurarak Aralık ayı bitmeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek zamlı tutarlar öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor.

2026 KYK Burs Ücreti Ne Kadar Olacak?

Üniversite öğrencilerinin en temel gündem maddesi, yeni yılda hesaplarına yatacak tutarın ne kadar artacağı. 2025 yılı boyunca uygulanan mevcut tutarlar şu şekilde:

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek Lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Ankara kulisleri ve önceki yıllardaki artış trendleri dikkate alındığında, Ocak 2026'ya ait zamlı rakamların tatmin edici bir seviyeye çıkacağı yönünde yorumlar bulunmakta. Bakanlığın çalışmayı tamamlamasının ardından net rakamlar Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.

Ocak 2026 Ödemeleri ve Takvim

Yeni yılda zamlı tutarlar uygulamaya girdiğinde öğrenciler ilk zamlı burslarını Ocak ayı içinde alacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre belirlenen rutin takvimle yapılmaya devam edecek. Güncel ödeme günleri şu şekilde:

TC Kimlik Sonu 0 olanlar: Ayın 6’sı

TC Kimlik Sonu 2 olanlar: Ayın 7’si

TC Kimlik Sonu 4 olanlar: Ayın 8’i

TC Kimlik Sonu 6 olanlar: Ayın 9’u

TC Kimlik Sonu 8 olanlar: Ayın 10’u

Ödemeler Ziraat Bankası hesapları üzerinden, duyurulan yeni tutarlar esas alınarak öğrenci hesaplarına yatırılacak.

Geçmişten Bugüne KYK Burs Miktarları

KYK burs ve kredi miktarları yıllar içinde artış gösterdi. Geçmiş dönemde lisans burslarının 2.000 TL seviyelerinden 3.000 TL bandına yükseltilmesi öğrencilerin giderlerine bir nebze olsun katkı sağlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önceki yıllarda uyguladığı "öğrenciyi enflasyona ezdirmeme" politikası doğrultusunda Aralık ayı sonundaki geleneksel zam duyurusunun 2026 için de geçerli olması bekleniyor. Net rakamların açıklanacağı tarih kamuoyunca merakla bekleniyor.