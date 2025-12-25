DOLAR
26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya Cuma ezanı saatleri burada.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:21
26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2025 takvimine göre, kış saati uygulaması ve günlerin kısalmasıyla birlikte Cuma ezanı vakitleri netleşti. Müslümanlar haftanın en kutsal günü olan Cuma için ibadetlerini vaktinde yerine getirmek üzere saatleri araştırıyor.

5 büyük ilde Cuma namazı (Öğle ezanı) vakitleri

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:10

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:54

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:17

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:09

Antalya Cuma Namazı Saati: 13:03

İstanbul Namaz Vakitleri (26 Aralık 2025 Cuma)

İmsak: 06:48

Güneş: 08:21

Öğle (Cuma): 13:10

İkindi: 15:28

Akşam: 17:48

Yatsı: 19:15

Ankara Ezan Vakitleri ve Cuma Saati

İmsak: 06:31

Öğle (Cuma): 12:54

İkindi: 15:16

Akşam: 17:36

Yatsı: 19:01

İzmir Namaz Vakitleri (26 Aralık Cuma)

İmsak: 06:52

Öğle (Cuma): 13:17

İkindi: 15:43

Akşam: 18:04

Yatsı: 19:27

Diyanet namaz vakitleri takvimi nasıl belirleniyor?

Namaz vakitleri, güneşin dünya üzerindeki hareketlerine göre hesaplanır ve her şehir için coğrafi konuma bağlı olarak farklılık gösterir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hesaplamaları merkezî takvimde yayınlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Ancak esas farz olan kısmı cemaatle kılınan 2 rekattır.

Cuma namazına nasıl niyet edilir? Niyet ederken şu ifade kullanılır: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama".

Cuma hutbesi ne zaman okunur? Cuma hutbesi, öğle ezanı okunduktan sonra, namazın farzından önce imam tarafından minberde okunur. Hutbe sırasında konuşulmaz ve başka bir işle uğraşılmaz.

Abdest alırken nelere dikkat edilmeli? Namazın geçerli olması için abdestin tam olması şarttır. Özellikle kış aylarında kalın giysiler nedeniyle kolların dirseklerin yukarısına kadar tam sıvanması ve kuru yer kalmamasına özen gösterilmelidir.

